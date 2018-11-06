市場驚見「感謝函」 里長候選人怒告對手

2018-11-06 17:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長選情打得火熱、里長選舉一樣殺得難分難解，永和區民治里長蔡俊民競選連任，但日前在民治市場內發現有人散發不具名文宣，「感謝」競選對手陳以樂承諾「當選後絕不向市場商家收取不當利益」、「絕不惡意檢舉市場商家影響生意」、「絕不強徵土地市場讓商家無生意可做」，蔡俊民認為對手在影射抹黑他，已向地檢署提告違反選舉罷免法及加重誹謗罪；陳以樂自覺無辜，不知市場有人發文宣，也不覺得內容有影射任何特定人士。

蔡俊民說，民治市場雖然在民治里內，但有自治管理委員會在管理，他從未涉入，他的支持者日前在市場內看到有人散發不具名黑函，內容在感謝競選對手的多項承諾，敘明「我們要一個不會勒索、不會惡意檢舉、不會強徵土地讓市場商家失業的里長」。

蔡俊民認為，民治里就兩個候選人在選，全文在影射他勒索、惡意檢舉和打算強徵土地讓市場商家失業，他與律師研商後，向地檢署提告陳以樂與製作、散發文宣者。

陳以樂獲悉被告後自覺無辜，他說，文宣不是他製作和散發，他事先並不知情，文宣內容所提到的3項承諾，確實是他向市場管委會提出的承諾，對方只是發文宣感謝，加上民治市場橫跨民治和民族里，總共有5個里長候選人，看不出來文宣在影射特定人士，他在警方製作筆錄時已經說清楚，不知道自己為何會被告。

律師林富貴說，依選罷法第104條，只要散布謠言或是傳播不實的事實，足以生損害他人者，成立本罪，本罪是刑法誹謗罪的特別規定，誹謗之人除指名道姓外，針對可得確定之人，也可以成立，所謂不實的事實，也包括具體陳述不實事實，及「含沙射影」，以本件文字來看，固然沒有具體指稱候選人，但字裡行間暗指候選人勒索商家、惡意當抓耙子及強徴他人土地，足以眨損候選人名聲，若再綜合相關事證，散發者有可能吃上選罷法罪責。