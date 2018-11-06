抗爭10年纏訟9年之久 黎明幼兒園拆除案始末

2018-11-06 12:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南屯區私立黎明幼兒園園長林金連，失蹤5天之後，今天上午騎腳踏車衝撞林佳龍座車受傷，他不但曾北赴向總統蔡英文陳情，也曾衝撞台中市政府潑油漆，這些行為源於台灣面積最大的自辦市地重劃案，以及黎明幼兒園拆除訴訟，後者纏訟9年，台中地院一審、台中高分院二審、更一審都判決黎明幼兒園勝訴，但更二審與今年9月的更三審判決，卻都判決黎明幼兒園敗訴，必須要拆除，此案雖再上訴三審，卻埋下林金連撞林佳龍座車的伏筆。

黎明自辦重劃案土地面積達186公頃，牽涉的土地地主達2600多人，是台灣面積最大的自辦重劃案，該重劃會成立於2006年，中市政府在胡志強擔任市長時代，於2008年核定，2012年辦理土地登記，此重劃案並由號稱「中霸天」的長億集團負責人楊天生、楊文欣父子等人主導，但卻發生舞弊疑案，重劃會疑似涉及虛增工程款、建物拆遷補償費或重劃後地價評定過低，導致地主土地分配少2％，使地主權益受損，檢方於2017年6月，傳喚約談楊天生父子等涉案人，楊天生請回，楊文欣以3000萬元交保，其餘涉案人以300萬元至1000萬元交保。

「單元二黎明自辦市地重劃區」重劃會，則於2009年控告黎明幼兒園等地主，要求拆除黎明幼兒園等建物，此案於台中地院一審，台中高分院二審與更一審，都判決黎明幼兒園勝訴，卻屢次被最高法院發回台中高分院更審，2016年更二審卻改判黎明幼兒園敗訴，卻又被最高法院發回，今年9月更三審，還是判決黎明幼兒園敗訴。

更三審判決黎明幼兒園敗訴之因，主要有三，台中高分院認為重劃會獲得台中市政府的核定，地主等人沒有主張成立違法，也沒有表示訴請法院撤銷重劃會的會議決議，核准與否又是台中市政府的行政處分，法院只能認定台中市政府行政裁定的效力存在。

其二是黎明幼稚園該不該拆除？依法律規定，如地上物（建築物）於土地分配後妨害施工，應予拆除，黎明幼稚園位於道路等公共設施預定地與住宅區，會影響施工與整地，法院據此判決應拆除，其三是黎明幼稚園是林金連等七人的父親遺產，除了林金連主張保留之外，林的兄弟姊妹都持相反意見，要求拆除。

此案也引發民間團體的聲援，並聯合成立「黎明幼兒園保留行動」組織，預定本月17日舉辦「政治為爭權，孩子要未來－1117搶救黎明大遊行」，卻發生林金連失蹤5日，騎腳踏車撞市長林佳龍座車一事。