洗防辦、法務部、金管會精銳盡出 力拚亞太洗錢防制評鑑

亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑開幕，行政院長賴清德會中表示，期勉台灣成為信譽評等優良的亞太地區典範。（記者王藝菘攝）

2018-11-05 11:22

〔記者黃捷／台北報導〕APG（亞太防制洗錢組織）對台灣進行第3輪相互評鑑今登場，行政院洗錢防制辦公室、法務部、金管會精銳盡出，將力拚與澳門並列「一般追蹤名單」，行政院長賴清德、法務部長蔡清祥、金管會主委顧立雄等人均親臨開幕式。

此次APG評鑑團共9人，受評公部門包括司法院、法務部、金管會、中央銀行、經濟部、內政部等37個，私部門則有金融機構、會計師、律師、不動產經紀業、會計師、非營利組織等至少56個，由近百單位組成「台灣國家代表隊」。

第3輪相互評鑑受評內容廣泛，包括洗錢與資恐風險、國際合作、金融與非金融事業或人員主管機關監理與私部門執行防制洗錢及打擊資恐情形、防制法人及法律協議遭洗錢及資恐濫用與取得實質受益權資訊、洗錢及資恐資訊取得運用、洗錢犯罪活動調查與起訴、犯罪所得沒收、資恐活動的調查與起訴、防制恐怖分子組織濫用非營利組織、防制大規模毀滅性武器擴散等11項法制架構與實務執行成果。

賴清德致詞指出，從今天開始為期兩週評鑑，是台灣的重要時刻，台灣1997年以創始會員國身分加入APG，2007年曾列「一般追蹤名單」，後因兆豐案被降為加強追蹤名單，在這之後政府全力改正不足，去年除成立洗防辦專一處理，統合各部會、民間力量來達到國際規範，更與立法院合作修法「洗錢防制法」、「公司法」、「資恐防制法」及「財團法人法」，並加強與「國際刑法」接軌。

賴清德說，台灣不只法制面的修改，未來也會在教育方面落實洗錢防制觀念，從小學、國中開始，都應該讓學生了解台灣在國際上的責任，以及洗錢防制對國家未來發展的重要性，今天的評鑑不是終點，只是個起點，未來將持續善盡洗錢防制的責任，也希望獲得評鑑委員的支持

蔡清祥也指出，近年執法重點放在國家洗錢威脅最高的8大前置犯罪類型，包含毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、地下匯兌及稅務犯罪，台灣很幸運，未曾發生恐怖事件，但我們還得防止恐怖分子利用台灣經濟體系運作資金，法務部雖是打擊資恐的主政部會，但單靠法務部無法完成，衷心感謝其他單位協力完成這項工作。

顧立雄則說，金管會2015年成立跨局處專案小組，強化與各部會及公私部門間的合作協調，每年與各金融同業公會及周邊單位辦理數百場教育訓練，累計發布超過70份指引，投入人力、資源都多於過去數十倍，希望透過APG相互評鑑機制，提升我國防制洗錢及打擊資恐的整體效能，讓我國金融體系更加透明、永續發展且為國際社會所信任。