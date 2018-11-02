載友人販毒被抓 他持刀砍警判刑4年2月

2018-11-02 14:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕18歲曾姓男子與警方喬裝的買家進行交易毒品後，員警當場表明身分，幫忙開車的黃姓友人竟持西瓜刀，朝洪姓警員頭部、手臂揮砍，還駕車衝撞員警逃逸，新北地院考量曾男犯後態度良好且無前科，依販售第三級毒品未遂罪判他有期徒刑2年、緩刑5年，黃男依殺人未遂及妨害公務罪判刑4年2月，可上訴。

今年7月2日，綽號「志哥」的男子，在通訊聊天軟體微信群組上刊登販毒訊息，警方網路巡邏發現後，喬裝買家接洽，協議以1萬6千元售出8包K他命，翌日凌晨，雙方約在新北市樹林區樹新路上交易。

檢警調查，交易時，黃男開著車載著曾男到場後，曾男隨即下車，前往喬裝成買家的警員汽車內，準備交付8包K他命，警方見時機成熟表明身分，埋伏在旁的員警也一擁而上，出聲喝斥要求黃男下車。不料，黃男見洪姓警員準備開車門逮人，竟持西瓜刀朝洪員頭部、手臂攻擊3到4刀，不顧警方開4槍制止，衝撞員警，加速逃逸，所幸洪員送醫急救後無生命危險。

曾男供稱，「志哥」每次都會拿10包K他命給他，每包賣2千元，每包他可從中抽成200元，法官考量曾男年輕無前科，販賣K他命次數僅1次，且未流入市面，因此判他有期徒刑2年、緩刑5年，得服160小時義務勞務及12小時法治教育；而黃男在員警表明身分後，為躲避查緝仍揮刀砍警還駕車逃逸，判他有期徒刑4年2月。