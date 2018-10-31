三中案馬英九開庭批北檢曲解 北檢：違法事證略而不提令人遺憾

前總統馬英九被控在國民黨「三中」交易案，涉嫌違反證券交易法特別背信等罪，北檢7月起訴，台北地院31日首度開庭，前黨主席馬英九在開庭後受訪表示，對自己的清白有信心，對法院的公正有期待。（記者劉信德攝）

2018-10-31 18:20

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地院今開庭審理國民黨三中案，傳喚前總統馬英九等6名被告；針對馬英九今在庭上指稱，檢察官故意擷取片段的錄音內容，曲解他講話的意思，藉以指稱他犯罪，達到起訴他的目的，違反刑事訴訟法關於檢察官辦案客觀義務的規定；對此，北檢今發上千字的新聞稿反駁，違法相關事證已詳載於起訴書，馬英九卻略而不提，令人遺憾。