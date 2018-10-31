普悠瑪事故公祭》肇事司機員跪拜痛哭 罹難家屬安慰：一起找真相

普悠瑪事故司機員尤振仲（中）今天到罹難者公祭靈前下跪痛哭。（記者黃明堂攝）

2018-10-31 11:23

〔記者黃明堂／台東報導〕1021普悠瑪事故今天由交通部在台東殯儀館舉辦聯合公祭，司機員尤振仲首次到罹難者靈前悼祭，跪下痛哭，也向家屬下跪說：「對不起」！但家屬未予責難，反安慰他要保重身體，一起找出事故真相。

行政院長賴清德率交通部長吳宏謀到場向罹難者靈位悼祭，家屬要求盡速公布真相，改革大眾運輸安全，給台東人安全回家的路。

公祭式場安放台東縣16位罹難者遺像，先由卑南國中同學店唱詩歌，再由失去一家8口的董家家屬唱「我只在乎你」，泣述家人生前說過的種種。

立法院長蘇嘉全首先致祭，隨後賴清德趕到致祭後，逐一向家屬握手致意，家屬傷痛但平和，要求政府不要讓台東人及全國人蒙受這種災難。

事故司機員尤振仲在事發後，首次到罹難者遺像前致哀，由兒女扶著一同悼祭，一到靈前，他就下跪，董家女兒率先走到他面前，扶他起來，尤不斷痛哭說「對不起」，但家屬們紛紛安慰他說：「我們沒有怪你，請你好好保重，祝你早日康復「尤先生，尤先生，你好好養傷，好好保重，只有你可以告訴我們那天發生什麼事，可以我們一起找出真相」，尤說：「我一定會的」。

尤振仲走出式場，導遊朱永照的女兒朱育萱不放心，還跑出來向尤的子女說：「請爸爸一定要保重身體」。

賴情德在悼祭後受媒體訪問時表示，他代表政府出席告別式，表達對這次事故罹難者最大的哀悼之意，同時跟家屬一一致歉慰問，聽取他們的心聲，他們希望政府能夠做好後續幫助的工作，同時應該把事件調查清楚，跟社會大眾報告，家屬不約而同希望，這個不幸的事情不要再度發生了。

賴清德說，「政府會痛定思痛進行改革，不管是台鐵的改革、普悠瑪的改革，這個我們都要進行，我們也會進行未來在管理上面的改革。我們就是希望利用這次不幸的事情，大家記取教訓，不管是台鐵本身，或是交通部，甚至行政院，也希望社會大眾能夠協助，讓這樣不幸的事情經由大家的努力能夠避免。」（11:50更新）