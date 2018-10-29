恐怖！ 追撞車禍水泥電桿亂射 前後車駕駛差點都沒命

電桿硬生生插入後方物流車頭，消防人員動用油壓剪等器具終於將受困凹陷車頭內的駕駛及副手救出，所幸送醫時意識清醒、沒有生命危險。（台中市消防局提供）

2018-10-29 19:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市下午發生驚悚車禍，一輛物流車疑未保持安全車距，追撞載運兩根電桿的工程車，物流車頭被電桿插入嚴重凹陷造成駕駛及副手被夾在車內，所幸救出送醫意識清醒；另根電桿鬆脫滑飛削切過前方另輛自小客車頂，自小客駕駛當場全身發抖直呼，簡直就像電影特效情節，還好老天保佑逃過一劫，阿彌陀佛！

電桿硬生生插入後方物流車頭，消防人員動用油壓剪等器具終於將受困凹陷車頭內的駕駛及副手救出，所幸送醫時意識清醒、沒有生命危險。（台中市消防局提供）

這起車禍事故發生在下午3點半左右，一輛由44歲張姓司機駕駛的物流車，當時搭載28歲的林姓副手沿台74線往西朝潭子區方向行駛，在下東山路匝道時，與前方一輛由39歲呂姓司機駕駛、後頭還綁著兩根電桿的工程車發生追撞意外。

工程車上原有兩根電桿，除了一根插入後方物流車頭，另一根往前飛，削開前方轎車車頂。（台中市消防局提供）

此時，物流車雖緊急煞車，仍撞上超出工程車後車斗的其中一根電桿，車頭嚴重凹陷，張、林二人當場被夾在車內動彈不得，消防局獲報派遣東山、中山分隊出動各式救（護）災消防車4輛，消防人員15人趕往搶救，以油壓剪破壞車體後救出受困二人緊急送醫，所幸兩人僅分別骨折及撕裂傷意識清楚，沒有生命危險。

電桿硬生生插入後方物流車頭，消防人員動用油壓剪等器具終於將受困凹陷車頭內的駕駛及副手救出，所幸送醫時意識清醒、沒有生命危險。（台中市消防局提供）

但是物流車這一撞也導致工程車上另根電桿鬆脫往前飛出，竟直接削過工程車前方另輛由35歲黃姓男子駕駛的自小客車頂，驚悚的是，車頂就像被刀子劃開剖成兩半嚴重凹陷，嚇的黃男當場全身直發抖，嘴裡還不斷唸阿彌陀佛！顯見驚險一瞬間的場景。

黃男說，還好上天保佑，否則電桿直接插入車內的話，後果不堪設想；警方則說，初步研判疑因物流車未保持安全車距才衍生追撞事故，但確實的肇事原因仍需進一步調查鑑定。

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