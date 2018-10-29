防範殺「小燈泡」的王景玉脫逃？高院6法警戒護出庭

2018-10-29 10:51

〔記者楊國文／台北報導〕北市內湖3歲女童「小燈泡」遭男子王景玉斷頸殺害案，一、二審均依王患有精神疾病只判無期徒刑，正由最高法院審理中。由於高院日前曾發生謝姓性侵犯開庭後險些脫逃成功事件，受此影響，高院今受最高法院囑託召開延長羈押庭時，提訊王景玉罕見採6人戒護的「高規格待遇」，防止發生意外，庭訊中，王對延押無意見，並表示在看守所有定期就診、服用精神科用藥，訊後還押；高院最快下午將裁定延押2月。

現年35歲的王景玉前年持剁骨菜刀在北市內湖區，從後突襲猛砍女童「小燈泡」頸部，致身首異處當場死亡，高院今年7月判他無期徒刑，並須進入矯正處所實施監護處分5年。

由於高等法院日前發生被判7年半的謝姓性侵犯開庭後險些脫逃成功案影響，高院今提訊王景玉召開延押庭時，罕見由6位法警戒護出庭，如同押解重要槍擊犯般「高規格待遇」，高院內部人士表示，平時提訊1名人犯，即使是暴力犯，頂多採2至4名法警戒護，很少看到像今戒護王景玉採這麼大陣仗。

庭訊中，法官諭知王景玉，原本羈押期將於11月7日屆滿，問他對延押的意見，以及目前健康狀況如何。王表示對延押沒意見，有定期就診和服藥，訊後還押。對媒體詢問他吃藥對病情有無幫助等問題，王景玉均未回答。