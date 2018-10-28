碰！聞聲奪門見2輛愛車遭撞 肇逃者稱：沒人才離開

2018-10-28 14:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓市民將二輛愛車停放家門口，日前一大早突然聽到強烈碰撞聲奪門而出，驚見2輛愛車被撞到鈑金凹陷氣的報案，警方過濾監視器揪出肇事夏姓男子，他竟表示當時周遭沒有人，不知道該如何處理才離開，警方則斥責他，一次撞兩輛車還落跑，實在很不負責。

台中市第三分局交通分隊隊員黃群佑上週獲報處理一起事故，43歲林姓市民向黃員說，兩輛汽車停在福仁街自家門口前，一大早約5點多聽到強烈的碰撞聲，開門查看發現二輛愛車遭撞，造成左側車身鈑金處均有嚴重撞擊，且離譜的是，對方肇事後沒有留下聯絡方式就落跑，心情實在非常糟糕，希望能找出肇事者索賠。

警方立即著手調閱附近監視器，掌握相關車牌號碼以車追人，鎖定43歲夏姓駕駛約談到案，夏男辯稱只記得撞上一輛車，不確定有無撞上其它車，而且一大早周遭也沒人，不知道該如何處理，才會離開現場，過程中還一直向警方說抱歉。

但對此說法警方實在不能認同，因從監視器中還原真相發現，夏男以不小力道連撞停在路旁2輛汽車，導致這2輛汽車都有嚴重刮痕，但夏男竟說不知道該如何處理？只因為現場沒有人就自顧離開，實在頗不負責。

分隊長蔡興邦表示，夏男撞上路邊停車後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰，逃逸者並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，針對夏男肇逃行為將依規定舉發。