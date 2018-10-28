4大陷阱 施小惠誘人誤成詐騙共犯

2018-10-28 13:41

〔記者姚岳宏／台北報導〕經常可見民眾求職或借貸時誤入詐騙集團陷阱，成為幫凶，現在連到坊間通訊行，都被慫恿「辦門號可換現金」，以為只是做做業績，卻變成詐團的人頭電話及帳戶，刑事局整理幾種常見陷阱，提醒民眾勿因貪小便宜或一時不察吃上官司、得不償失。

陷阱一：公司謊稱經營國外博弈公司，需大量存摺供玩家結算兌匯，要求職者提供存簿與提款卡由博弈公司兌換使用，標榜租金10日1萬元。新北市24歲劉小姐被此輕鬆兼職工作吸引，提供2本存摺，結果遭詐騙集團用以收受詐騙款項，被詐民眾報警後，劉女不僅2個銀行帳戶被列為警示帳戶，其他帳戶一併遭凍結。

陷阱二：網路針對已背債、難向銀行借貸民眾，出現「特殊管道迅速申辦貸款」廣告，卻是騙走提款卡及存摺。高雄市35歲陳先生本月初在臉書收到貸款訊息，經加LINE聯繫，對方要求陳男提供2套存摺與提款卡，表示1本作為借貸申請使用、1本還款使用，10日後銀行通知這兩個帳戶遭多筆詐騙款項匯入遭警示，陳男不僅未解亟需用錢的燃眉之急，更成詐欺疑犯。

陷阱三：有通訊行標榜「辦門號換現金」，表示民眾辦門號，不僅會幫忙代繳電信費至合約期滿，更可拿現金作報酬，看似好康訊息，其實在騙取人頭電話。屏東市28歲徐小姐看到路邊通訊行「辦門號換現金」廣告，在老闆慫恿下申辦7支門號，老闆稱2個月後可回通訊行領取2萬元報酬，沒想到1個月後，卻被電信公司追繳電話費，並通知徐女名下電話被舉報為詐騙電話，徐女吃上詐騙官司。

陷阱四：臉書有許多「在家賺錢、兼職打工、網路行銷」等社團，標榜一周輕鬆可賺3、4萬元，幾乎都是詐騙陷阱。台中的余小姐自以為受僱於人從事網拍助手收取貨款，然而雇主根本沒出貨，余女遭人舉報假網拍詐騙，且自己的銀行帳戶被列為警示帳戶，假雇主則消失無蹤。