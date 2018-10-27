酒後嗆警還動手 法官判無罪：只是「挖苦、消遣」

2018-10-27 15:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子酒後在女性友人住處起口角，警方到場處理盤查身分過程中，引起林男不滿衍生對女警揮手等肢體動作還嗆「領我們的薪水還能說什麼？」等語，被警方依妨害公務罪嫌送辦後起訴，但法官審理後認為林的說詞只是消遣、挖苦警方且不是故意對女警施暴，因此判無罪，全案仍可上訴。

林男在今年5月19日凌晨1時許，酒後在呂姓女子的住處起口角，警方獲報趕往處理在盤查身分時，引起林男不滿以台語嗆警「想打我嗎」、「想拿槍打我嗎」、「領我們的薪水還能說什麼？」過程中並以手臂揮打女警腹部，還跌坐在地壓傷女警左腿，當場被警方帶回依妨害公務送辦後，檢方起訴。

但台中地院一審法官審理時認為，雖然警方有提供密錄器，證實林在警員盤查身分時，有對警咆哮，以台語出言嘲諷「你領誰的錢？想打我嗎？想拿槍打我嗎？領我們的薪水你還能說什麼？」等語，但需要加入前後文的脈絡，才能釐清。

經勘驗影片後，林是因為不願配合警方盤查身分，才在對話中接續講出上述言語，不過相關言詞縱然使警員產生不快，也不是構成侮辱、謾罵的言詞，只是「挖苦、消遣之意」。

至於警方使用強制力帶走林男過程中，林男用手揮到女警腹部，以及跌坐在地時壓傷女警左腿，經詢問在場女警與林男說詞，再參酌密錄器後，認為林男行為不是故意對女警施暴，與妨害公務的構成要件有別，因此不足以認定林男涉妨害公務罪，判無罪，全案仍可上訴。