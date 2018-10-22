員警遇歹徒暗槍伏擊 奮力逮3前科累累藥頭

毒販嫌犯落網。（記者楊政郡翻攝）

2018-10-22 13:21

［記者楊政郡／台中報導］台中市政府警局一分局偵查隊，據報到西屯區、大雅區追緝毒販，遭到李姓藥頭開2槍伏擊，所幸槍法不準有驚無險，仍以優勢警力逮捕3嫌，其中一嫌躲到天花板與管線間，想躲藏卻夾死自己逃亡之路，員警手到擒來，查扣改造手槍1枝、子彈9顆、海洛英188.72公克、安非他命375.9公克、現金6萬6000元等，逮捕蔡、李、賴等3藥頭。

警方調查蔡男（42歲、有毒品前科，毒品通緝中），李男（22歲、有毒品刑案資料，毒品通緝中）、賴男（40歲、有毒品刑案資料）等人，涉嫌販賣牟利，一分局偵查隊查獲3人藏匿處，21日上午前往查緝，在埋伏的當下，李嫌對員警伏擊2槍，所幸槍法不準，無人傷亡。

一分局偵查隊21日上午到大雅區、西屯區一帶，掌握蔡男在福科路租屋處出現，前往查緝於1樓外順利查獲毒品蔡嫌，員警正帶同蔡嫌回租住處，同夥李嫌與賴嫌趁隙逃逸，員警展開追捕，李嫌竟回頭朝員警開2槍，幹員立即通報調度六分局、刑警大隊及保安大隊霹靂警力，展開逐層搜索，先在頂樓查獲賴嫌，又在大樓防火巷天花板與管線間查獲，身體卡在管線上的李嫌，查扣槍彈及毒品一批，全案移送台中地檢署偵辦。

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