小三摩鐵床戰人夫辯暈車 法官打臉：她家在摩鐵旁

2018-10-22 00:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚20年的林女，某日意外發現張姓補教女師LINE給老公「我願意成為妳離婚的原因、儘管會天翻地覆，水裡來火裡去，一無所有，我也願意」，查出2人多次床戰摩鐵，經向小三提告求償，張女辯稱騎腳踏車走山路頭暈嘔吐才會情急開房，但法官發現張女住處距摩鐵僅3公里，當即打臉小三，判賠正宮10萬元。

結婚20年的林女說，婚姻生活原本和睦，詎去年7月間發現先生與張姓英文補教女師聯繫密切，時常見面並以通訊軟體LINE互通曖昧訊息，諸如「miss you a lot」、「昨天…很難忘…謝謝你的耐心陪伴；時間永遠不夠，一夜無眠」、「不能不想妳，這樣的夜晚，該怎麼度過？」、「說了，怕是一輩子不能讓妳離開我了」、「我願意成為妳離婚的原因、儘管會天翻地覆，水裡來火裡去，一無所有，我也願意」等語，才驚覺先生有婚外情。

事後她委託徵信社，2度拍到張女與先生前往竹市湖山風景旅館照片，每次床戰達2至3小時。今年3月2人3度床戰摩鐵，她憤而提出離婚訴訟，6月協議離婚。林女痛恨小三破壞她20年的婚姻，憤而求償100萬元。

張女聲稱與陳男是認識30年的好友，並無不正常男女關係。去摩鐵開房是因當天與陳男騎腳踏車，她第一次騎山路而頭暈嘔吐，因之後還有飯局，所以才會去洗澡休息。

法官勘查張女與陳男的原始對話訊息，還包括「這句話，下次見面，看著我的眼睛說」、「我還要聽英文的！」、「說了，怕是一輩子不能讓妳離開我了」、「Can`t breathe…」、「Give me a break…」等語，顯已非婚姻關係外男女正常之社交形態，且逾社會一般通念所能容忍之範圍。

法官意外發現，張女住處距湖山風景旅館僅約3公里，開車時間不到8分鐘，縱使張女確因騎單車過累而身體不適，大可逕自返家休息以避瓜田李下，哪裡有與異性友人同至摩鐵開房的必要？因此認定這個小三所辯，顯然不合常理，已難採信。最後法官判賠10萬元。