普悠瑪出軌18死 高檢署協調6法醫協助相驗

普悠瑪號列車出軌造成慘重死傷，法務部已協調6位法醫師協助遺體相驗。（記者黃耀徵攝）

2018-10-21 23:12

〔記者錢利忠／台北報導〕台鐵6432次普悠瑪列車，今天下午4點50分在宜蘭縣冬山與蘇澳新站之間出軌，8節車廂中有5節車廂翻覆，已知18人罹難，另有168人輕重傷；法務部長蔡清祥今晚指示高檢署檢察長王添盛，指揮調度宜蘭地檢署檢察長李金定開啟應變機制，全力追查事故原因及處理遺體後續相驗等工作。

法務部今晚表示，法務部長蔡清祥在事故發生後，即指示高檢署檢察長王添盛統一指揮調度，並指示宜蘭地檢署檢察長李金定開啟應變機制；宜檢主任檢察官江貞諭，今晚第一時間率同檢察官林禹宏赴現場指揮處理，並已封鎖現場追查事故原因。

全案現由宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗、江貞諭，以及5個組的檢察官組成緊急應變小組進行調查，包括犯罪被害人保護協會宜蘭分會職員，也已前往事發現場對罹難者家屬進行協助。

此外，高檢署亦已協調台北、士林、新北等地檢署支援相驗人力，現場有6名法醫師協助處理罹難者相驗事宜。

本次交通事故有台東戒治所1名職員受傷，現於宜蘭羅東聖母醫院治療中；另有台東監獄1名替代役男，於送往羅東聖母醫院搶救後不治，矯正署已指派宜蘭監獄典獄長探視及提供家屬相關協助。