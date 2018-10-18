永和分屍共犯睡夢中被逮 涉案外籍男：我只幫忙買汽油！

新北市永和分屍案，警方18日再逮捕一名美國籍共犯何傑生。（記者簡榮豐攝）

2018-10-18 12:28

〔記者陳薏云／新北報導〕檢警偵辦新北永和分屍案至今一個半月，先後逮捕美籍男子Bent、協助買刀的大學生吳宣，後又再逮捕孫武生（綽號OZ），經追查發現，一名45歲外籍男子何傑生疑似協助購買汽油供OZ焚燒證據，何男今早在睡夢中被警方逮捕，初步供稱「OZ跟我說機車沒油，我才買油過去，不清楚汽油用途。」

警方調查，何男娶了台籍妻子後，在台育有一子一女，何男平日從事英文補教業，妻子則是看護，何男臉書也都充斥著妻子以及兒女的照片，不時也會帶著兒女出門遊玩，臉書完全就是好爸爸的形象。

警方經交叉借提訊問，從Bent證詞中追查到何男，今凌晨持拘票前往何男永和區住處埋伏，今早8時許，見何妻帶大女兒外出就學返家，便上前表示警方身分，持搜索票入屋搜查，果真遇上正在呼呼大睡的何嫌。

何嫌見到警方來態度淡定，警方也未在何嫌家中搜出東西。何男表示冤枉，表示當天接到OZ的電話，「想不想來河岸放煙火」，何嫌不疑有他，便騎乘機車前往赴約，騎乘到一半，又接到OZ的電話，表示「我們的機車沒油了，順便幫我們買汽油過來」，何嫌就購買了2公升的汽油前往河岸赴約。

經警方初步比對，何嫌於晚間9點多到中正橋水門，10點初就離開，未在現場目擊、參與分屍的成分大，目前仍在偵訊中，釐清何嫌在此案中的確切角色。

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