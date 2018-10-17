跳針狂嗆「機車道底家」 無照「中分哥」慘吃2紅單罰3萬

「中分哥」對電動機車騎士狂按10多聲喇叭，還搖下窗以台語跳針大嗆：「機車道底家！」（擷取自YouTube影片）

2018-10-17 21:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市一名「中分哥」於11日開車經鼓山三路時，對電動機車騎士狂按10多聲喇叭，還搖下窗以台語跳針大嗆：「機車道底家」，被機車騎士錄下PO網，並稱已向警方檢舉「中分哥」未繫安全帶、逼車、右側超車、任意跨越兩條車道行駛、危險駕駛和轉彎未使用方向燈，鼓山分局約談後意外發現中分哥無照駕駛、危險駕駛，今天開出2張罰單。

這位跳針的蔡姓「中分哥」，由友人陪同到鼓山分局內惟派出所說明，他指控電動機車騎士拍影片前頻頻煞車，讓跟在後頭的他感到危險、不滿，才會有後續影片中的發展情節，但警方調閱監視器發現，騎士是為閃避前方車輛才煞車，並非蔡男指控的惡意挑釁。

而「中分哥」開車自右線超車，還跨越雙黃線有逼車之虞，被開出了1張1萬8000元的「危險駕駛」罰單，警方也意外發現蔡男竟無駕照，再開出1張「無照駕駛」罰單，內惟派出所長鄭至賢提醒他：「出來混，還是要『照』步來，先去考張駕照吧！」

「中分哥」又吃下1張6000塊起跳到1萬2000元的「無照駕駛」罰單，所以，連同危險駕車罰單，這一句「機車道底家」的代價是3萬塊！