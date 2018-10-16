開「小鋼砲」從後撞凹名車「特斯拉」 酒駕男嚇傻…

名車「特斯拉」後方凹損。（記者張瑞楨翻攝）

2018-10-16 12:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕 台中市林姓男子日中午與朋友喝酒後，駕駛俗稱「小鋼砲」的鈴木汽車，卻不慎追撞前車，他定眼一看，竟是新車價400多萬元起跳的名車「特斯拉」，這輛名車後方被他撞凹，林男嚇傻了，六神無主、頻頻詢問馳抵的員警「怎麼辦？」，更糟的是，他的酒測數值0.31毫克，得支付「特斯拉」的維修金額20萬至30萬元，再加上一條酒駕公共危險罪刑責。

中市警局第四分局交通分隊小隊長簡名漢，本月8日接獲車禍報案，馳抵南屯區公益路二段與大富街口現場，發現是31歲林男酒後開車並追撞前車，將前方的「特斯拉」Model X 100Ｄ後方撞凹，林男嚇傻了，整個人顯得忐忑不安，見員警馳抵，慌張詢問「怎麼辦？維修費多少？」。

員警酒測發現林男呼氣酒精濃度0.31毫克，已達公共危險罪標準，林男仍處於慌張狀態，喃喃自語「如何是好？」，他說，追撞的是名車「特斯拉」，深怕維修費高昂而慌張不已，更糟的是，林男酒駕撞車，他沒有投保汽車碰撞險，縱使有保險，也會因酒駕而不理賠，追撞前車，又得負起百分之百的肇事責任，他得自掏腰包支付維修費，現場估算維修費為20萬至30萬元。

林男坦承中午與友人聚餐，貪杯喝了2瓶啤酒，自認精神狀況良好，卻因前方車輛突然剎車，來不及反應才撞上的，員警表示，行車應保持安全距離，喝酒就不該駕駛汽車，這種不顧他人安全的行為，實在是不可取，林男聽後也後悔表示，除了要被移送法辦外，可能因酒駕造成保險不理賠，可能須自己賠償修繕費用，真的是悔不當初啊！（13:08更新）

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