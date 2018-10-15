挪用私校退撫基金1.4億 稻江創辦人陳璽安繳回獲緩刑

曾任國策顧問的前稻江科技暨管理學院創辦人陳璽安，挪用私校退撫基金1.4億元。台北地院今依公益侵占罪判2年刑期，但給5年緩刑機會，並於案件確定後1年內向公庫支付新台幣500萬元，可上訴。（資料照）

2018-10-15 14:47

〔記者溫于德／台北報導〕曾任國策顧問的前稻江科技暨管理學院創辦人陳璽安，被控利用擔任私校教職員退撫離職資遣儲金管理委員會執行長之便，多次指示基金管委幹事顏聖珠、稽核組長林秀春、會計組長黃靜惠，挪用世新等9間大學公款共1.4億元，以償還學校貸款與女兒房貸。台北地院考量陳已認罪，並在檢方偵查時已歸還全數挪用款項，今雖依公益侵占罪判2年刑期，但給5年緩刑機會，並於案件確定後1年內向公庫支付新台幣500萬元，可上訴。

現年75歲的陳璽安，擁美國路易斯安那大學教育博士，回台後曾任國大代表、立委、行政院顧問等政府要職，並由前總統馬英聘任為國策顧問，一度備受各界推崇。

但陳璽安遭控，2005年至2008年間因財務問題須周轉，在辦公室內指示顏聖珠等3人，配合他年度財務所需金額、挪用部分惠員學校公款供周轉；顏等3人因擔心若不從、恐將影響工作，答應配合，並於各年度7月會計師查核時，將前年度挪用公款存回。

檢方去年2月24日依違反公益侵占罪將他起訴，法官判今判他2年刑期，但給5年緩刑機會，並於案件確定後1年內向公庫支付新台幣500萬元。