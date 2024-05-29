為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「波霸奶茶杯」大亨施宗明砸1.1億追愛一場空怒提告 女模現身法院

陳姓女模（見圖）被施姓富商求償1.1億餘元，其胞兄也要負起賠償責任。（記者溫于德攝）

陳姓女模（見圖）被施姓富商求償1.1億餘元，其胞兄也要負起賠償責任。（記者溫于德攝）

2024/05/29 15:50

〔記者溫于德／台北報導〕有「波霸奶茶杯」大亨之稱的54歲旅美台商施宗明，被爆不甘砸1.1億元給陳姓女模卻遭藉機疏遠，決定提告求償。台北地院今天開庭，除陳女親自到庭，被追加為被告的陳女胞兄接受當事人訊問證稱，施男為了追求妹妹送一輛BMW，還跟妹妹說這些錢他一天就能賺到，要妹妹放心收下。庭後陳女並未受訪。

北院今開庭先以證人身份傳喚陳女的黃姓友人，並對陳女的胞兄進行當事人訊問；陳女胞兄說，他知道施男追求妹妹，妹妹也有跟他說有一個男的送她BMW，男的還說這些錢他一天就能賺到，可以放心收下」，後來他知道，施男有送妹妹一台保時捷Cayenne，不過妹妹不曾開回家。

後來妹妹有跟他說施男在追求她，但她想拒絕並結束2人關係；去年10月間，施男約妹妹到台北遠東香格里拉酒店，妹妹原本不願意前往，是因為施男一直要求，還對妹妹說有布置房間，妹妹才答應赴約。

陳兄說，妹妹赴約前因想到施男持續死纏爛打，也擔心施男酒後對她有過激行為，所以先跟他約定要隨時保持聯絡，施男與妹妹吃飯的時候還算正常，但酒後就拒絕讓妹妹離開，妹妹則找各種理由想走，並於凌晨2時55分撥電話給他，要他到飯店一同過夜。

後來妹妹搭Uber去接他，兄妹抵達飯店後便直接入睡，他並未直接與施男碰面；另施男於半夜間有試圖打開飯店房間的連通門，還有喊妹妹的名字，但兄妹都沒有回應。

陳兄接著被問到，為何沒有直接離開（飯店）或找其他地方過夜，還要返回飯店？他解釋，因為妹妹說要與施男結束關係，因此想等施男早上酒醒再好好的談，否則施男會持續傳訊息邀約，且他當下也擔心施男會硬上妹妹，加上妹妹還有東西放在飯店，他才與妹妹再度返回飯店。

承審本案的法官問陳兄為何妹妹會匯3萬美金、30萬元台幣？他說，美金是他要投資美股的款項，為了避免匯差才先向妹妹週轉，台幣則是他替妹妹繳的卡費；法官接著再問妹妹是否承認與施男交往？律師替她代答稱「不否認追求事實與交往外觀」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
林依晨伴許瑋甯最後一程 觀眾揪心淚崩
2024/04/29 05:30

林依晨伴許瑋甯最後一程 觀眾揪心淚崩
東浪嘉年華美麗灣開幕 比基尼模開球立漿
2024/05/18 11:10

東浪嘉年華美麗灣開幕 比基尼模開球立漿

快速連結台積電廠區 仁武澄德特區夯
為愛砸上億 波霸杯大亨告詐欺 女模首飾查扣
2024/02/20 05:30

為愛砸上億 波霸杯大亨告詐欺 女模首飾查扣
砸上億送房送車要不回反遭女模控伸狼爪 「波霸奶茶杯」大亨施宗明喊告
2024/02/23 14:02

砸上億送房送車要不回反遭女模控伸狼爪 「波霸奶茶杯」大亨施宗明喊告
砸1.1億交往嫩模一場空！「波霸奶茶杯」大亨施宗明怒告
2024/02/19 11:30

砸1.1億交往嫩模一場空！「波霸奶茶杯」大亨施宗明怒告
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播