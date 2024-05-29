「波霸奶茶杯」大亨施宗明砸1.1億追愛一場空怒提告 女模現身法院

陳姓女模（見圖）被施姓富商求償1.1億餘元，其胞兄也要負起賠償責任。（記者溫于德攝）

2024/05/29 15:50

〔記者溫于德／台北報導〕有「波霸奶茶杯」大亨之稱的54歲旅美台商施宗明，被爆不甘砸1.1億元給陳姓女模卻遭藉機疏遠，決定提告求償。台北地院今天開庭，除陳女親自到庭，被追加為被告的陳女胞兄接受當事人訊問證稱，施男為了追求妹妹送一輛BMW，還跟妹妹說這些錢他一天就能賺到，要妹妹放心收下。庭後陳女並未受訪。

北院今開庭先以證人身份傳喚陳女的黃姓友人，並對陳女的胞兄進行當事人訊問；陳女胞兄說，他知道施男追求妹妹，妹妹也有跟他說有一個男的送她BMW，男的還說這些錢他一天就能賺到，可以放心收下」，後來他知道，施男有送妹妹一台保時捷Cayenne，不過妹妹不曾開回家。

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後來妹妹有跟他說施男在追求她，但她想拒絕並結束2人關係；去年10月間，施男約妹妹到台北遠東香格里拉酒店，妹妹原本不願意前往，是因為施男一直要求，還對妹妹說有布置房間，妹妹才答應赴約。

陳兄說，妹妹赴約前因想到施男持續死纏爛打，也擔心施男酒後對她有過激行為，所以先跟他約定要隨時保持聯絡，施男與妹妹吃飯的時候還算正常，但酒後就拒絕讓妹妹離開，妹妹則找各種理由想走，並於凌晨2時55分撥電話給他，要他到飯店一同過夜。

後來妹妹搭Uber去接他，兄妹抵達飯店後便直接入睡，他並未直接與施男碰面；另施男於半夜間有試圖打開飯店房間的連通門，還有喊妹妹的名字，但兄妹都沒有回應。

陳兄接著被問到，為何沒有直接離開（飯店）或找其他地方過夜，還要返回飯店？他解釋，因為妹妹說要與施男結束關係，因此想等施男早上酒醒再好好的談，否則施男會持續傳訊息邀約，且他當下也擔心施男會硬上妹妹，加上妹妹還有東西放在飯店，他才與妹妹再度返回飯店。

承審本案的法官問陳兄為何妹妹會匯3萬美金、30萬元台幣？他說，美金是他要投資美股的款項，為了避免匯差才先向妹妹週轉，台幣則是他替妹妹繳的卡費；法官接著再問妹妹是否承認與施男交往？律師替她代答稱「不否認追求事實與交往外觀」。

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