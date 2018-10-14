持納粹旗寫「希特勒復活」 言論自由改判免罰

2018-10-14 00:23

〔記者吳政峰／台北報導〕陳姓男子不滿德國政府不賠償我國馬克公債，今年中持納粹旗幟到德國在台協會前抗議，並寫上「希特勒復活了」等語，為期長達一個月，被台北地院簡易庭認定違反社會秩序維護法，判罰2000元；陳男不服提出抗告，主張抗議屬於言論自由，獲二審北院普通庭採納，改判不罰。

一次世界大戰後，發動戰爭的德國依照「凡爾賽合約」負起賠償責任，由於金額過鉅，部分賠款透過發行馬克債券償還，當時殖民台灣的日本先取得一部分債券，再轉賣給台灣民眾。

德國逐年清償戰時債務，至2010年向全世界宣布已無欠款，但實際上卻未贖回台灣民眾手中的債券，日本也表示不會幫忙墊付，讓這些債券形同壁紙，引發陳男不滿，批評德國吃人夠夠，今年4月5日到德國在台協會前抗議。

陳男拿出納粹旗幟，並自製寫著「希特勒復活了」的路障，試圖用德國人最忌諱的符號，逼迫外交官出面溝通，但對方拒絕協商，雙方僵持一個月，後由警方直接介入，把陳男依違反社維法移送北院。

一審認為，陳男的抗議標語有支持納粹主張、宣傳種族滅絕的意涵，經員警多次制止仍不聽勸阻，有滋擾德國在台協會與行人事實，因而判罰金2000元罰鍰。

陳男反駁，持納粹旗的目的，是影射德國拒絕賠錢的行為猶如納粹，絕非宣揚種族滅絕，且抗議之舉是言論自由與個人主張，並非社維法定義的「藉端」滋事滋擾，據此上訴。

二審調閱警方蒐證照片，發現陳男抗議時，身上披掛標語站立在德國在台協會下方的101廣場前，放置的標語、旗幟或路障均非巨大，未阻礙車輛或行人行進，影響輕微，屬於社會大眾尚可容忍的範圍，應予尊重。

而101保全也說，陳男不斷滋擾的目的，應是為了索討馬克債券的賠償，二審認為這與陳男的說法相同，因此確認陳並非要宣揚納粹主義。

綜上，二審指出，陳男既未影響交通秩序，更未妨礙安寧或擾亂社會秩序，自然不能以社維法處罰，因而撤銷一審判決，改判不罰，全案確定。