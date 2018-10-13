10/13 今彩539頭獎開出4注！ 大福彩、雙贏彩摃龜

2018-10-13 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月13日）開獎的第107000246期今彩539，頭獎開出4注，分別由新北市中和區景平路479號的「將帥企業社」、台南市新營區王公里民治路24之6號1樓的「穩發彩券行」、嘉義市東區民權路223號1樓的「金福運彩券行」與桃園市桃園區大林里大仁路105號1樓的「大仁商行」開出；而第107000082期大福彩與第107000150期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000082期大福彩中獎號碼為「05、07、11、16、24、27、40，特別號：04」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得25萬元；參獎共48注中獎，每注可得4000元；肆獎共861注中獎，每注可得400元；普獎共6854注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共2注中獎，每注可得10萬元。

第107000150期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、07、09、10、11、13、16、18、22」，頭獎摃龜；貳獎共13注中獎，每注可得10萬元；參獎共459注中獎，每注可得500元；肆獎共4594注中獎，每注可得100元。

第107000246期今彩539中獎號碼為「11、16、22、27、36」，頭獎共4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共152注中獎，每注可得2萬元；參獎共4989注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬6131注中獎，每注可得50元。

第107000246期39樂合彩中獎號碼為「11、16、22、27、36」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共109注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4824注中獎，每注可得1125元。

第107000246期3星彩中獎號碼為「359」，正彩共61注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000264期4星彩中獎號碼為「3132」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」