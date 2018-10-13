遭撞死義消夫妻移靈回家 兒女哀慟無法接受主嫌一度交保

新北市樹林退役義消黃金鏱與其妻許明珠遭嫌犯謝亞軒撞死，兒女將大體迎回老家設靈。（記者吳仁捷攝）

2018-10-13 18:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林退役義消黃金鏱與妻子許明珠遭無照男子謝亞軒飆車撞死，2人今天移靈回老家，兒女得知撞死雙親的主嫌一度交保，根本無法接受，死者兒女氣憤地說，兒女還難以接受痛失雙親的錯愕中，又得知司法讓撞死人的嫌犯交保，質疑法官以嫌犯不認識死者為交保理由，再反觀鄭捷隨機殺人案，讓家屬絕對無法接受，但絕對會告嫌犯到底，還給雙親公道！

死者兒女說，謝嫌撞死人後一度獲交保，家屬絕對無法原諒，目前第一優先是處理好雙親後事，對於能否獲賠，也不抱太大希望，畢竟賠再多，也不能換回爸媽，根本毫無意義。

死者2名兒子難過地說，爸媽當天早上高高興興出門，未料晚上卻要他們去指證冰冷的大體，想起媽媽10月20日生日，全家人原想要出去走一走，沒想到媽媽就這樣走了，兒女們想到來不及替母親過生日，都不禁哽咽。旁人聽了這段話，也跟著鼻酸。

黃金鏱兒女說，父親投身義消30多年，還沒退役時，即使在家中也是開著無線電，聽到有災難出勤就自動趕往現場，也曾參與921大地震搶救，服務超過20年、30年，榮獲三等消防榮譽章、時任台北縣長的蘇貞昌感謝狀等榮耀，近年更因參與樹林、三峽等地工廠火警，獲得消防局表揚；樹林消防分隊長許志成、義消分隊長陳彥廷等人，昨天也到靈堂致哀，表達對黃金鏱夫妻的不捨。

新北市樹林退役義消黃金鏱與其妻許明珠遭嫌犯謝亞軒撞死，兒女將大體迎回老家設靈。（記者吳仁捷攝）

新北市樹林退役義消黃金鏱與其妻許明珠遭嫌犯謝亞軒撞死，兒女將大體迎回老家設靈；樹林區東昇里辦公室義工詹麒叡（中）也慰問黃家長子（左）、次子（右）。（記者吳仁捷攝）

新北市樹林退役義消黃金鏱與其妻許明珠遭嫌犯謝亞軒撞死，親友都很不捨；圖為前台北縣長蘇貞昌（前排右5）與樹林義消們合影，黃金鏱（第三排右二）也在其中。（記者吳仁捷翻攝）

新北市樹林退役義消黃金鏱與其妻許明珠遭嫌犯謝亞軒撞死，親友都很不捨；圖為捐車儀式中樹林分隊義消們合影，黃金鏱（第一排右一）也在其中。（記者吳仁捷翻攝）

新北市樹林退役義消黃金鏱與妻子許明珠遭嫌犯謝亞軒撞死，親友都很不捨；黃金鏱獲得表揚無數，更獲得消防榮譽章、獎狀等表揚。（記者吳仁捷攝）

新北市樹林退役義消黃金鏱與妻子許明珠遭嫌犯謝亞軒撞死，親友都很不捨；黃金鏱長子忙於聯繫。（記者吳仁捷攝）