指控下福盟「抹黑」 時力2新北市議員參選人提告

2018-10-12 15:54

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量新北市議員參選人張祐銓、唐聖捷昨召開「假愛家真違法」記者會，指下一代幸福聯盟發起的愛家公投3案，出現中醫診所逼員工抄寫病患病歷衝連署一事；對此，下福盟理事長曾獻瑩反控抹黑，籲2人別藉此賺取知名度，搏取媒體版面；張、唐認為曾指控不實，今至台北地檢署提告妨害名譽。

中央選舉委員會於日前公佈「婚姻限定一男一女結合」、「國中小不實施同志教育」、「婚姻以外其他形式保障同性生活權益」3案連署數，雖然有部分死亡連署，不過高於成案門檻，確認進入11月24日第三階段，也就是能夠和年底選舉合併進行；不料卻爆出有診所要求員工拿病歷抄寫連署書。

時力新北市議員參選人張祐銓、唐聖捷昨召開記者會，踢爆新北市中和區某中醫診所的老闆娘，擔任台北靈糧堂輔導中心顧問，竟要求包括C小姐等員工，將病患個資抄寫到愛家公投連署書，C小姐告知老闆娘這樣的行為不妥之後，老闆娘竟然恐嚇她，並在9月違法解僱C小姐，呼籲主管機關應該嚴查。

而後，下福盟理事長曾獻瑩認為張、唐指控不實，發新聞稿反駁，呼籲不要藉著抹黑愛家公投來賺取知名度，欲藉此搏取媒體版面。

曾獻瑩說，台灣民眾看這種選舉的伎倆，已經厭煩了，希望公投能成為台灣和平理性討論議題的平台。曾獻瑩指出，如果真的有掌握相關證據，就應該透過司法途徑調查處理，不是開記者會抹黑喊話，試圖模糊真相唬弄選民，最終會被看破手腳，反而得不償失。

張祐銓、唐聖捷認為，下福盟理事長曾獻瑩以「抹黑」指控「假愛家真違法」記者會揭發診所「病歷連署」一事，涉嫌妨害名譽，今至北檢提告。