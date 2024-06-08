專找少女當女友 再偷拍裸照PO網 ⋯⋯惡狼重判10年

偷拍三少女裸體還上傳網路，陳姓男子被重判十年。（情境照）

2024/06/08 21:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市陳姓男子專找幼齒少女當女友，且在交往過程中偷錄對方裸體或洗澡鏡頭，且事後竟將影像透過群組，供不特定網友觀看，新竹地院依違反兒少性剝削防制條例等罪將陳男重判10年。

法官調查，陳男於2018年間認識15歲的小雲（皆化名），成為男女朋友，趁小雲在家洗澡跟他視訊過程中，偷偷以手機錄下全程。

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隔年陳男認識17歲的小美，二人在竹市公寓同居期間，偷錄小美裸露下體或胸部的影像。 此外，陳男多年前還曾拍攝少女小梅裸露上胸，僅以手指遮住乳頭的照片。

2021年5月，陳男將先前所錄影像，存放在通訊軟體相簿內，並透過直播方式，供受其邀約加入群組的網友，得以觀看三名少女裸照或影像。

4個月後，有網友告訴小美，她的裸照被陳男以直播方式散佈傳送，三名被害少女報警偵辦。

法官審酌陳男明知三名少女心智與判斷能力均尚未成熟，竟竊錄小美性影像，又未經小雲同意偷拍其洗澡過程，事後又將性影像公布，供不特定網友觀看，對被害少女身心健康與人格發展造成不良影響。

法官最後依以他法使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪、以其他違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪、散佈、播送少年為猥褻行為之電子訊號罪，重判有期徒刑10年。

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