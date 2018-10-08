執行庫藏股涉內線交易 毅嘉科技董事長被起訴

蘋果Macbook軟板供應商、上市公司毅嘉科技（2402）董事長黃秋永（見圖）、財務經理黃彥翔，涉嫌出脫以公司職員為人頭買進的數百張股票，台北地檢署今天依違反證券交易法將2人起訴。（資料照）

2018-10-08 16:04

〔記者錢利忠／台北報導〕蘋果Macbook軟板供應商、上市公司毅嘉科技（2402）董事長黃秋永、財務經理黃彥翔，被控於2016年初公司執行庫藏股，股票限制內部人交易期間，涉嫌出脫以公司職員為人頭買進的數百張股票；台北地檢署考量黃秋永、黃彥翔已認罪，分別已繳回不法所得159餘萬及47萬多元，今依違反證券交易法起訴2人。

檢調根據金管會移送的資料查出，黃秋永、黃彥翔2人，涉嫌於2015年底公司執行庫藏股時，提早以公司職員為人頭買進股票，並在2016年1月6日至1月16日早上9點16分，限制內部人交易的期間，偷偷出脫人頭手中的股票。

去年10月27日，北檢搜索位於桃園龜山的毅嘉公司等處，約談黃秋永等13人釐清案情，訊後依違反證券交易法等罪，諭令包括毅嘉副董事長黃麗玲在內等多名職員交保；至於黃秋永在檢調發動搜索的第一時間，並未到案。

黃秋永後來到案後雖然一度獲北檢無保請回，但他及黃彥翔在偵查中已認罪；檢方查出，黃秋永在限制交易期間，以人頭買進公司股票1216張，獲利159萬6188元；黃彥翔涉分批買進170張、106張，以及元大發行的毅嘉認購權證1200張，獲利47萬1450元；2人認罪後均已繳回不法所得。

手機零組件大廠毅嘉創立於1983年，從一家代工生產橡膠按鍵的小公司，成為國際手機按鍵領域的重量級供應商，因具有按鍵、軟板、鎂鋁合金機殼及光學影像模組等科技，成功打進蘋果電腦等國際知名大廠的供應鏈，現為本土第二大軟板供應商。