「孕婦搶銀行得手百萬元！」 原來是...

彰化警分局女警劉幸芳假扮懷孕的女搶匪，暗中通知同夥伺機進入行搶，相當「敬業」。（記者湯世名翻攝）

2018-10-05 13:24

〔記者湯世名／彰化報導〕高雄市彰化銀行日前遭歹徒行搶50萬元，引起警政高層重視，彰化警分局今天舉辦金融機構防搶演練，由女警扮演「孕婦」搶匪，進入彰化市第一信用合作社探路後，再藉機通知2名男同夥持刀槍闖入，行搶100萬元，路旁有1名男同夥開車接應，警方據報荷槍實彈趕往現場，警匪爆發「槍戰」互開15槍，順利將4名男女搶匪逮捕。

防搶演練展開，彰化警分局女警劉幸芳穿孕婦裝，用抱枕塞在腹部扮演「孕婦」，戴鴨舌帽進入彰化市中華路第一信用合作社，佯裝洽公，觀察地形後暗中通知等候在外的2名男性同夥，佯裝行動不便者，推著輪椅進入銀行，行員熱心上前幫忙之際，男匪突然抽出刀械抵住行員，高喊：「搶劫！」並喝令女行員將現金100萬元裝入袋內。

有行員暗中按下警網連線，3名男女搶匪得手準備離去之際，彰化警分局大批警力荷槍實彈趕抵現場，持盾牌與3名搶匪爆發槍戰，雙方互開15槍，最終匪徒被優勢警力制服，起出1把槍與2把刀，警方稍後又在彰化市曉陽路逮獲另名負責開車接應的男同夥。演練全程圓滿順利。

穿孕婦裝的劉幸芳也在演練後把抱枕取出，汗流浹背，已經當媽的她「敬業」演出獲得同僚與長官稱讚。

彰化警分局偵查隊長鐘振邦指出，日前高雄市彰化銀行被歹徒行搶50萬元，引起警方重視，彰化警方因此舉辦金融機構防搶演練，希望能防止搶案。