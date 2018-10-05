10月起擴大臨檢、交通罰鍰提高？ 警︰都是假的！

10月起擴大臨檢、交通罰鍰提高？警方強調是謠言。（資料照片）

2018-10-05 09:12

〔記者湯世名／彰化報導〕「今晚開始擴大臨檢，請各位朋友千萬不要酒駕！」「紅燈右轉罰5400元！」連日來包括臉書、line社群網站瘋傳警方10月起擴大臨檢日期、時間及交通違規新罰責，不少人信以為真，還有人半信半疑，四處求證，對此警方澄清網路傳言都是「假的！」這都已是傳言多年的「資深謠言」，現行的闖紅燈及超速罰責並未修法加重，請民眾不要再傳或聽信網路謠言。

網路所傳的警方實施擴大臨檢日期與時間，分別是10月13日19~23時、16日20~24時、20日21~01時、22日19~23時、24日21~01時、28日19~23時。

另外，還有本月20日起實施的交通違規新罰則，包括紅燈右轉罰5400元 ，3次立即吊銷駕照；全國將實施紅燈越線處罰條例，凡是在等待紅燈時，超出白色禁止越線者馬上處以900元罰金。闖紅燈由1800元至3600元，調為3600元至7200元；超速由1200元至2400元，調為6000元，並且每超速1公里加罰100元，亦即若限速60公里，你開80公里，則需付8000元。

網路還傳言這些新措施是交通警察準備向全國違規人徵收年終獎金，不管是騎機車或是開汽車，趕快通知你的親朋好友吧！最好印一張，能提醒自己。

對此彰化縣警局交通隊指出，網路所傳10月份相關取締酒駕時段，與警方所規劃的不同，此外，網路傳言的闖紅燈及超速等罰責，近期也未修法加重處罰，現行罰則沒有異動，有部分傳言甚至都已是流傳多年的「資深謠言」，請民眾不要再傳了。