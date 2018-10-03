女童到基隆孝德公園玩耍摔掉門牙 家長請求國賠

基隆市一名9歲女童日前到信義區孝德公園玩耍，使用運動器材時跌落地上，摔斷一顆門牙，另一顆門牙還穿透下唇，送醫治療費用要18萬元，家長認為單槓下方應有軟墊，市府有缺失將提國賠。（記者林欣漢翻攝）

2018-10-03 18:43

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市有個9歲女童日前到信義區孝德公園玩耍，使用運動器材時跌落地上，摔斷一顆門牙，另一顆門牙還穿透下唇，送醫治療費用要18萬元，家長認為單槓下方應有軟墊，市府有缺失，決定請求國賠。

對此，信義區公所說，運動器材上都有註明使用方式、適用12歲以上年齡等說明牌，未滿12歲者請家長隨行照護，為避免日後類似事件發生，將持續宣導，同強研議加強現場安全設施，也會擇期到小妹妹家中探視慰問。

女童家長今天在市議員韓良圻、當地孝德里長朱志偉陪同下重回現場，家長認為，公園遊憩設施應該在下方設置軟墊，才不致不小心摔下來造成重挫，由於牙齒治療修復費用要18萬元，已經向轄區派出所備案，並將提出國賠。

朱志偉說，公園內的設施是運動器材並非遊具，沒有硬性規定要裝設軟墊，但為了遊憩安全，韓良圻將爭取經費改善；此外，20公尺長的溜滑梯出口空間太窄，溜下來後很容易踉蹌造成頭著地意外，也希望有防護措施。