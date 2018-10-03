李戡被姊夫告公然侮辱 李文嗆「五毛黨屁孩」促拿出遺產

李文指李戡是「五毛黨屁孩」，且要李家趕緊拿出父親遺產，「否則就待法眼與天眼隨時盯著你們！」（記者溫于德攝）

2018-10-03 15:50

〔記者溫于德／台北報導〕文壇大師李敖3月離世後引發子女互相興訟，甚至擴及女兒的丈夫！

台北地院今日下午就李文丈夫不滿李戡在網路上指他「公開造謠」或「跑去骨灰罈前亂喊爸爸」等語、提告公然侮辱罪案件開庭；但焦點仍在李文本身，她不忘指李戡是「五毛黨屁孩」，且要李家趕緊拿出父親遺產，「否則就待法眼與天眼隨時盯著你們！」

李文稍早說，五毛黨屁孩拒絕允許老公在父親骨灰罈前喊岳父，「是很荒唐的事情、很污辱我們的尊嚴」，因此希望五毛黨屁孩不要再囉嗦，趕快補交父親遺產稅的單子，和價值30餘億的文物清單，另也要李戡將屬於她的4分之1骨灰、500萬CASH（現金）、4分之1的版稅、送老爸的禮物等給她。

此外，李文也要李戡道歉，原因在於，不但被指台獨或港獨，也被指在中國工作有逃稅或無法拿到台胞證等事，均屬不實，且李家最愛做的事包含「賴」、「藏」、「躲」、「騙」、「逃」、「脫」、「裝」、「掰」和「貪」。

談到先生去看李敖骨灰時，李文不滿的說，李戡一家人竟還不准先生喊李敖一聲岳父，反問李戡是哪個鳥？李戡以後女朋友或老婆要喊父親時，自己是否也發文、要求不准亂叫？並質疑李戡種種做法疑有戀父情節？

李文最後強調，李戡尚未出生前、一直都是她與父親相依為命，並達成老爸願望、拿到李家第一個博士學位；且就算李敖將全部遺產給小媽王志慧，李家人也應提供清單，否則就待法眼與天眼隨時盯著他們。

至於庭內，李戡反指李文丈夫說他謊話連篇、俗不可耐、可恥花費大師血汗錢或屁孩等語，均為造謠，且父親離世前從不知道李文丈夫存在，全家人現也不知情李文丈夫與李文間是否有婚姻關係；李戡律師則說，當事人沒有公然侮辱犯意、也不符公然侮辱要件，仍做無罪答辯。

未親自發言的李文丈夫仍委託律師主張，「李戡發文公然侮辱到我」。

相關影音