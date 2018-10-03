「我可以摸一下妳的腳嗎？」 腿控男性騷擾外籍女大生

2018-10-03 13:40

〔記者溫于德／台北報導〕台籍腿控男搭訕一名外國女大生，操流利英文詢問「May I touch your feet for a moment？（我可以摸一下妳的腳嗎）」，事後遭認定性騷擾挨罰1萬元。腿控男不服、提行政訴訟抗罰，他主張該句話「是基於社交禮貌，也是落實人權、多元性別平權」，應撤銷處分；但法官拒絕採信辯詞，日前判決駁回，全案仍可上訴。

腿控男去年6月在北部某大學圖書館、見一名女大生坐在沙發區使用電腦，上前搭訕詢問「May I touch your feet for a moment？（我可以摸一下妳的腳嗎）」；女大生感到不舒服後提出申訴，腿控男後來被裁罰1萬元。

但腿控男提行政訴訟時說，起初先問女大生「May I look your shape of feet？（我可以看一下妳腳的形狀嗎）」，但因對方聽不懂，才改問是否能摸腳，「且即便女大生回答可以，我也只會看、不會摸」，但因回答不行，便直接離開。

腿控男也說，無論腳是否為公開或敏感部位，他都會基於尊重他人身體自主權，要看、要摸前都會取得同意，因此問的當下，「是基於社交禮貌，也式落實人權與多元性別平權」。

但裁罰的市府認為，當下僅有腿控男與女大生在場，而腳又屬於敏感部分，且要求摸腳也已逾越一般人互動分際、導致女大生感到不舒服，處分並未違法。

法官審酌，腿控男言論確實造成女大生心生畏懼、感覺遭冒犯，已構成性騷擾防治法要見，市府裁罰並無違誤，駁回腿控男請求。