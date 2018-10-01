竹聯幫介入計程車排班 後擋玻璃「大黃蜂」貼紙為記

台北地檢署偵辦竹聯幫份子介入台北市計程車排班一案，日前依恐嚇取財等罪起訴綽號「貢丸」的竹聯幫地堂地隆會會長盧俊霖等多人；因還有至少3名黑衣人涉案，已另分他案擴大調查。計程車示意圖。（資料照）

2018-10-01 16:31

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦竹聯幫份子介入台北市計程車排班一案，日前依恐嚇取財等罪起訴綽號「貢丸」的竹聯幫地堂地隆會會長盧俊霖等多人；起訴書揭露，盧男為獨攬載客前往新北市九份的計程車生意，以後擋風玻璃的「大黃蜂」貼紙為車隊識別，長期霸佔台北捷運忠孝復興站出口的排班生意；因還有至少3名黑衣人涉案，北檢已另分他案擴大調查中。

起訴書指出，以擔任運將為業的盧男等車隊運將，看中北捷忠孝復興站2號出口處，有基隆客運1062路線公車載客前往九份，為獨攬該區運將排班生意，涉嫌以竹聯幫地堂的幫派背景撐腰，自組「台灣黃金八大團隊／黃蜂」車隊，排擠外來的排班運將載客。

檢方查出，該車隊向有意加入排班的運將，按月強索規費3000元，加入車隊的計程車，後擋風玻璃上都會張貼「大黃蜂」貼紙，只要有其他非車隊的運將加入排班載客，並會被要求繳交規費，否則就會被黑衣人嗆聲，甚至被威脅拿球棒砸車。

有年邁的運將在忠孝復興站2號出口載客，隨即被盧男等人教唆小弟恐嚇：「老人家不要跟小弟玩啦！小弟會去找你啦！」、「小心他們拿球棒砸你！」、「老人家身體要顧好，不知道什麼時候會死啦！」該名被恐嚇的運將，擔心日後無法排班做生意，不得已只好按月繳交3000元規費換取平安。

檢警接獲被害運將報案後，去年10、11月間，持搜索票前往盧男等同夥的住處搜索，分別查扣伸縮手電筒警棍、噴霧防身催淚劑、球棒、小武士刀等物證；此外，檢方查出至少還有3名黑衣男子涉嫌恐嚇排班運將，已另分他案偵辦中。