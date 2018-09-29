樹林婦持假文件匯款「香港醫管局」 新手女警網搜助阻詐

2018-09-29 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕新北市樹林區一名婦人日前接獲假冒是兒子從香港打來的詐騙電話，聲稱錢包被偷走而積欠醫療費，要求婦人匯款；經眼尖的行員發現後幫忙報警，才成功阻止一起詐騙案。

綜合媒體報導，現年63歲的林姓婦人，日前接獲假冒是兒子從香港大使館打來的詐騙電話，聲稱之前赴香港旅遊時生病，因錢包被偷走而積欠醫療費，要求林姓婦人匯款1.2萬港元（約新台幣4萬6000元）到指定帳戶。

本月27日上午9點多，林姓婦人拿著印有「香港醫院管理局」標誌的催繳單到銀行準備匯款，所幸被眼尖的銀行行員即時發現制止並報警。

警方發現催繳單資料過於簡單，僅印有名字及地址，未有確切的就診細節，且內容皆以中英對照來呼嚨受害人。

警方後也上網搜尋香港醫院及比對醫療明細，發現確有問題，判定為詐騙電話。不過，婦人仍坐在銀行櫃檯拿著帳單左看右看，不管員警怎麼說，她還是半信半疑；警方連同行員勸了婦人約十分鐘後，才讓婦人打消匯款念頭，成功阻止婦人匯款。

警方研判，應是林姓婦人的兒子赴港旅遊後資料遭到外洩，才會成為詐騙集團下手的目標。據《東森新聞》報導，協助案件的員警為新北市政府警察局樹林分局三多派出所的女警林欣儀，今年1月才剛分發至三多所。

婦人後來解釋因兒子長年定居美國，前幾天正好說要到香港旅遊，兒子也剛好有感冒症狀才會相信。