獨家》貴婦被假檢詐200萬 警方追9小時逮到「掌機」等3人

2018-09-29 15:52

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆一名貴婦被假冒檢察官騙走200萬元，直到昨天又稱要她領出3萬美金「監管」，才驚覺受騙；警方獲報徹夜追緝9小時，一舉逮到「車手」鄒震、「車手頭」吳振宇與「掌機」許憲紘；檢察官漏夜聲押，法院今天凌晨裁准羈押等3人禁見。

50多歲林姓貴婦，日前接獲自稱是檢察官的男子電話後，中了詐騙集團設下的圈套，誤信她帳戶遭洗錢，依對方指示將存款領出，交給登門取款的車手監管。

林婦前後4次合計領出200萬元交給對方，詐騙集團昨再要求林婦要領出存簿3萬元美金「監管」時，林婦才驚覺可能受騙，向轄區基隆市警二分局報案。

偵查隊長吳合謦率員漏夜埋伏、緝捕9個多小時才逮到4人；警方先抓到領款的「車手」鄒震，再押著鄒往上線追捕。

一路追到鄒的上手許姓少年，再往上追到「車手頭」吳振宇，最後逮到「掌機」許憲紘。

警方查出，這批車手收到100萬元後，鄒只分到2%取款費2萬元，上繳許姓少年後，由許少轉交給「車手頭」吳振宇。

許少轉個手可分到約5千元，吳收到這筆錢，可分到5萬元，吳的上手「掌機」許憲紘則可拿到10萬元。

由於尚有詐騙幕後集團首腦在逃，檢察官複訊後以有逃亡、串證之虞聲押許、吳與鄒等3人；法院今天凌晨裁定將許等3人羈押禁見。

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