李新逝世週年 女友郭新政告羅淑蕾變造證據

2018-09-28 11:51

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨前台北市議員李新今逝世週年，其女友郭新政近日在臉書上傳「誰摔死了李新」影片，以類戲劇的手法揭秘，並點名某部分與前立委羅淑蕾有關，郭自陳承接李新遺願，繼日前告發羅淑蕾涉做偽證，今再至台北地檢署告發羅、珠寶商嚴嘉慧涉變造證據，把之前珠寶案的當票下聯給裁掉，因而誤導法官判決。

郭新政指控，羅淑蕾把當票的下聯，包含騎縫章的部分裁掉，沒有下聯的當票影本，卻誤導了法官，這個當票沒有下聯，沒有郭新政的按捺指紋，沒有郭新政的身分證字號，所以變成一個無效的當票，代表這個當票是假的，羅等人在媒體指控我們偽造當票，但事實上變造當票的人是她。

郭新政並拿出「壹週刊」前年12月的報導，指李新曾怒批：「羅淑蕾在高院作證時，證詞顛倒黑白，羅織別人罪名，根本就是在做偽證。」2天前，她依照李新生前的意思，對羅淑蕾提出了偽證罪的告發。

不過，媒體質疑：「妳所提出的證據，當初沒有提供給法官嗎？」郭新政回，她只能說，可能立委權利這麼大吧，其實在卷宗裡面，事實上是有這個資料的，她想應該是羅淑蕾的強勢，影響、誤導了法官。

知名珠寶商「沈記玉飾」少東沈昊諺涉利用家族名號，謊稱協助找買家代銷珠寶，向珠寶同業拿走2億元珠寶、鑽石及柏金包，到當鋪典當換現金，高等法院認定沈共犯下4個詐欺罪，今年5月判刑5年4月確定；同案被告郭新政則涉與當鋪業者潘仲達共同偽造假當票，分別判刑4月、3月，可易科罰金。