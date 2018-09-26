李宗瑞案差點不起訴！陪被害女子流淚的女檢揭內幕

2018-09-26 17:51

〔記者錢利忠／台北報導〕喧騰一時的富少李宗瑞撿屍性侵偷拍案，經法院審理6年多，最高法院上月底終於判李39年2月徒刑定讞；台北地檢署今天舉辦婦幼案件實例新書發表會，書中揭露當初承辦李案的檢察官，礙於蒐證困難，原以為只能不起訴結案，最終靠著破解李宗瑞的電腦及比對手機通訊錄，才讓案情露出曙光。

曾偵辦李宗瑞案的檢察官郭瑜芳、盧姿如，在北檢新書「北檢婦幼案例實錄」中，揭露當初辦李宗瑞案的心路歷程，提及當初勘查李案的性愛影片蒐證光碟，「場景及男主角都沒變，影片中女子則頻頻更換，有些影片是說說笑笑、男歡女愛，有些影片的女子熟睡著，也有些影片的女子有掙扎與哭泣的情況；然而相同的疑問是，這些女子的真實身份是誰？」

正當面臨難以辨識被害人身份的舉證困境時，檢察官從贓物庫調出當初從被告處扣押的電腦主機，並商請電腦犯罪專組的檢察官協助破解開機密碼，「辦案的契機就這麼峰迴路轉、誤打誤撞地出現」。

承辦檢察官在書中提及，原本光碟裡看起來毫無頭緒的性愛錄影，在電腦硬碟中的呈現卻不一樣，檔案夾的名稱分別以「AMBER」、「CATHY」...等多個檔案夾排序，每個檔案夾一打開，就是與該女子有關的錄影或照片，瞬間上百段不同的性愛錄影，終於有了歸類的次序。

但這些檔案名稱的女子，究竟真實身份是誰？檢察官靈機一動，翻出被告的手機通訊錄，果然從中找出與檔案名稱上名字相符的電話，便從此處著手找出被害人，調閱大量的手機用戶申登資料、戶役政資料及照片，逐一清查比對被害女子的身份，這才篩選出可能遭性侵的被害女子身份。

書中提及，被害女子出庭時，從錄影中看到自己被侵害的畫面，這才得知真相而驚恐痛哭，「檢察官也陪著被害人流淚，心中暗自發誓，一定要幫被害人討回公道！」

如今，此案審理6年多過去，今年8月底終於定讞；李宗瑞被控灌酒迷姦20多名被害女子並偷拍影片，其中性侵、偷拍5名女子的部分，先前被判刑20年定讞，已發監執行；另有性侵9名女子被發回更審，高等法院更一審去年3月將9罪各判4年10月至5年2月徒刑、共39年2月，經最高法院駁回上訴而宣告定讞。一旦定應執行有期徒刑最高上限30年刑期，李宗瑞將被關到57歲才能出獄，屆時人生已近遲暮。