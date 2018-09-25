又有維和部隊軍官愛上台女？ 警方苦勸1小時才破美夢

詐騙集團假扮成軍官。（記者王冠仁翻攝）

2018-09-25 12:34

〔記者王冠仁／台北報導〕單身多年的田姓女子，透過網路認識一名詐騙集團假辦、自稱是美國支援聯合國派駐敘利亞維和部隊的軍官，對方聲稱厭倦軍旅生活，這次任務結束後就要申請退伍來台與田相會，但因銀行帳戶出問題，要田先幫忙付錢買機票；田不察，前往銀行匯款，幸虧保七總隊第一大隊警方攔阻，幫助她守下積蓄。

警方表示，基隆一名20多歲的單身田姓女子，日前透過社群軟體instagram，認識一名由詐騙集團假辦、自稱是美國支援聯合國派駐敘利亞維和部隊的軍官。對方數周來不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得她的信任，再謊稱征戰沙場多年，已經厭倦軍旅生涯。

該軍官還騙說，這次中東的機密任務結束後，就可以申請退伍回美國，屆時將飛來台灣與田相會。不過，因為銀行帳戶臨時出問題，要請田先幫忙匯錢。

田不察，日前跑到台灣銀行基隆分行辦理臨櫃匯款，她打算匯2500美元（約75000元台幣），期間她不斷低頭滑手機，引起台銀行員注意，行員隨即通報警方。

田起先不願透漏細節，深信「這些都是真的！」但經警方拿出過往案例，「哪裡來這麼多維和軍官？」還告訴田對方聲稱人在敘利亞，但卻要她匯錢到土耳其。經警方1小時苦勸，田這才大夢初醒。

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