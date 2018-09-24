9/24 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月24日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：06、07、09、22、28、33，第二區：01。
38樂合彩：06、07、09、22、28、33。
雙贏彩：02、05、08、09、11、13、14、15、16、21、23、24。
今彩539：09、21、22、28、38。
39樂合彩：09、21、22、28、38。
3星彩：860。
4星彩：7404。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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38樂合彩：06、07、09、22、28、33。
雙贏彩：02、05、08、09、11、13、14、15、16、21、23、24。
今彩539：09、21、22、28、38。
39樂合彩：09、21、22、28、38。
3星彩：860。
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