「女兒夢到弟弟死掉」 男童遭生父綑綁餓到吃糞便

2018-09-23 06:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹發生一起虐童案件，3歲男童疑被生父與同居人以束帶綁住雙臂關在陽台，骨瘦如柴且全身是傷，見到生母前往救援時，竟餓得拿起地上的糞便往嘴裡塞，社工與警方據報後已經展開調查偵辦。

網友上爆料公社與新竹爆料公社指控，友人因先生外遇而離異，2個兒子給生父和同居人撫養，女兒則是給友人撫養。

媽媽對兩個兒子只有探視權，偶爾能將小孩接回陪伴。媽媽曾經就發現小孩身上有多處瘀青，小朋友年紀太小不會表達，但有請男童的生父注意這個問題，後來探視小孩也屢屢遭到刁難。

日前女兒突然說晚上睡覺總是夢到弟弟死掉！媽媽一時起意決定直接到住處看小孩，竟然看到小孩全身瘀青裸體、骨瘦如柴地的被束帶綁住，掛在陽台，後來生父的同居人發現媽媽來時，拿剪刀將束帶剪斷，被放下來的孩子竟然直接撿地上的糞便往嘴裡塞！

媽媽發現3歲小兒子的手指甲、腳趾甲都是排泄物，不知這是讓孩子餓了幾天，才逼得讓他去撿糞便吃！媽媽整個人嚇到驚慌失措。

男孩送往醫院急救，發現全身上下都是傷，除了瘀青、刮傷、甚至連眼睛都有瘀血、臉部也都是瘀青，連站都站不穩，就是一直哭。

初步發現，大兒子身上沒有被虐的跡象，警方與社工都已經介入偵辦處理。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆