地政士涉詐騙民眾房屋 府出面說防護之道

陳國帥集團犯罪手法流程圖。（記者劉慶侯翻攝）

2018-09-21 09:40

〔記者劉慶侯／台北報導〕中華地政士事務所負責人陳國帥涉嫌向銀行詐貸、詐取房屋等不法，造成至少13人被害，不法獲利超過2億元，檢方另聲請假扣押11間房屋，避免遭變賣。由於全案在檢警偵辦前，諸多被害人曾向台北市府申請協助，結果被地政單位漠視，以致引發民怨。台北市政府今日特別指示地政局出面，在北市刑大說明今後民眾該如何保護自身權益，以免日後再遭受害。

市府地政局表示，為防止偽冒不動產抵押貸款或移轉的情形，內政部自105年10月31日起，即已推出全國皆可申請的「地籍異動即時通服務」，民眾可採臨櫃或網路免費申辦；屆時只要名下已登記的土地或建物之所有權利被申請買賣、拍賣、贈與、夫妻贈與、信託、抵押權設定及書狀補給登記案件，於辦理「收件」、「異動完成」時，系統分別提供手機簡訊及電子郵件等2種管道自動通知義務人，讓民眾能隨時掌握不動產權利異動資訊。

地政局表示，民眾申請地籍異動即時通方式，可分為：

1、臨櫃申請：由不動產登記名義人本人或其法定代理人提出申請，申請人可以向任一地政事務所提出，如所有之土地或建物分屬不同直轄市、縣（市）之地政事務所管轄時，申請書請以同一直轄市、縣（市）為單位分別填寫，並由其中任一地政事務所轉送其他管轄地政事務所受理。

2.網路申請：以登記名義人之自然人憑證或工商憑證，透過內政部地政司建置的地政線上申辦系統申請。

地政局呼籲，詐騙集團常利用民眾不懂契約、履保，在法規也無強制規範的情況，以詐術騙取民眾的畢生積蓄。為保障交易安全，民眾務必將權狀、印鑑章、印鑑證明及身分證件等文件妥善保管，不要任意交給別人（包括影印本），進行不動產買賣時也應逐條逐字親自詳閱契約書內容。民眾在買賣過程中，如發現有地政士或不動產經紀業違規情事，可打1999查詢或檢舉。

前黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌於上月與父親林茂樹，踢爆一起房地產買賣詐欺案，後來發現還有其他被害人，希望台北市政府等單位儘快將涉詐的中華地政士聯合事務所沈姓代書繩之以法，別再讓受害者增加。

林茂樹指控中華地政士事務所、代書沈咨凡等人，以人頭向他購買房屋，並簽立合約，在支付2成訂金後就可過戶房屋，但對方再以人頭向地下錢莊貸款，導致房屋遭賣出，屋主卻拿不到8成尾款。

檢警調介入偵辦月餘，日前同步搜索9處所，拘提主嫌50歲陳國帥、女友林芝宇、法務李孟烽、負責找人頭的朱克力以及林姓等4名人頭，共8名被告、2名證人，但陳尚未到案。

北市地政局指導民眾如何確保自身安全。（記者劉慶侯翻攝）