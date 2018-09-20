縱火害死9人判死 李國輝辯「幻聽」 檢批：勿延滯訴訟

2018-09-20 17:20

〔記者楊國文／台北報導〕緬甸華僑李國輝去年在新北市出租公寓縱火，釀成9死慘劇，一審以他縱火犯行奪走9條人命，犯下「情節最重大之罪」判死刑，高等法院今召開延押庭，李男辯稱非故意殺人，受幻聽影響才縱火，律師則指李有幻聽問題，請求法院協助送醫，高檢署當庭質疑一審時都未聽過李男有幻聽問題，指李無教化可能，要求勿延滯訴訟。訊後，高院裁定李應延押。

檢警調查，11月22日凌晨，穿著迷彩短Ｔ的李男，以事先買好的18罐汽油，在新北市中和區租屋處縱火，結果導致好心收留他的胡男及其他根本不認識房客共九人死亡。李男縱火後從容離開現場，並隨手在路邊抓一件住戶景在外頭的粉紅色T恤變裝，落網後卻供稱「有聲音叫我縱火」。

檢方偵辦時，將李國輝送往台大醫院鑑定，確認他縱火時有辨識能力；審理時，李國輝仍堅稱是為了阻止怪聲音才縱火，但他也坦承，之前曾縱火被逮，警方有告誡他放火的危險性，且他案發後換衣服是為了躲警察，他還說「知道縱火不對」、「怎麼判我都接受！」，被害者家屬都認為應判李國輝死刑。一審認定李手段兇殘，所犯是聯合國兩公約規定的情節最重大之罪，判他死刑。

全案上訴高等法院後，高院今召開延押庭，法官指李男涉殺害九條人命，也有逃亡之虞，當庭告知擬延押他，對此，李男表示沒有意見，但仍辯稱非故意殺人，是「聽到一個聲音叫我縱火」，無法控制自己。訊後，李被還押。