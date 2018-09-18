閃交通錐急煞摔車 酒駕男頭部重創亡

2018-09-18 17:24

〔記者余衡／新北報導〕43歲龐姓男子今天下午1點多騎車外出，行經新北市樹林區三興路時，不慎擦撞停路旁吊車擺放的交通錐，龐男當場重摔倒地，警消人員獲報到場將他送醫，但龐男仍因頭部受創宣告不治。

吊車駕駛黃姓男子說，下午要吊掛招牌，將吊車臨停路旁，擺放交通錐。1點多時突然聽到碰撞巨響，外出查看就發現龐男倒臥路面、交通錐被撞離原位，經檢視車輛並未發現明顯撞擊痕。

經警方初步調查，龐男有酒駕情形，濃度換算達1.28毫克，研判龐男可能精神不繼，閃避交通錐時不慎滑倒，正調閱監視器釐清事發過程。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆