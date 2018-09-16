伴夫遺體8個月不下葬 鄰居發毛真相卻很催淚...

高雄市一對陳姓夫婦結婚40年，兩人膝下無子，日前陳姓老翁過世，陳妻獨自治喪，但由於找不到適合的地方土葬，只好把丈夫遺體放在自家靈堂長達8個多月。圖為高雄鳥松一處公墓。（圖擷自Google地圖）

2018-09-16 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市一對陳姓夫婦結婚40年，兩人膝下無子，擔心死後無法相聚，相約日後土葬，日前陳姓老翁過世，陳妻獨自治喪，由於找不到適合的地方土葬，只好把丈夫遺體放在自家靈堂長達8個多月，許多鄰居感到發毛不安，高雄市府則承諾幫忙協尋墓地。

根據《蘋果》報導，陳姓老翁今年1月底過世，他與86歲妻子結婚40年沒生孩子，日前陳交代要土葬，陳妻也想與丈夫葬在一起，但由於遲遲找不到合法公墓，私人墓地價格又太高，因此把丈夫遺體放在自宅的簡易靈堂。

陳妻表示，高雄的私人墓地價格太高，因此作罷，合法公墓也難找，她表示自己急得要死，整天去丈夫面前哭，哭到睡著再爬起來，並強調「管你好人壞人，只要他幫我找地，讓我先生早點入土為安，我就好了。」

雖然陳妻處境困難，但部分對長期治喪已感到困擾，高雄市殯葬管理處接獲陳情，已派人到陳翁的靈堂會勘，並表示會協調讓陳翁下葬，希望陳妻在2個月內完成陳翁後事。