救人英雄女友燒炭亡 遺書自責「不該找男友去海邊」

2018-09-14 14:55

［記者林敬倫／宜蘭報導］「為什麼這麼傻？」宜蘭某知名鐵板燒餐廳擔任外場主管的32歲吳東樺，2日休假帶21歲女友朱若穎到有情人灣之稱的南方澳內埤海灘遊玩，目睹8歲洪姓女童遭大浪捲走，吳奮不顧身下海救人，自己卻喪命，事後女友傷痛欲絕，今晨於租屋處燒炭自殺身亡，留下4封遺書給家人與朋友，內容自責不該找男友去海邊。

洪姓女童2日和父母、弟弟到內埤海灘遊玩，沒多久就被大浪捲入海中。一旁的吳東樺見狀，沒顧慮到自己未穿著救生裝備，二話不說就直衝入海中救人，事後洪小妹被浪打上岸，熱心的吳男卻不敵巨浪身亡。

吳男的女友事後因對此事想不開，今晨於冬山鄉租屋處燒炭自殺身亡；警方指出，約上午7點接獲朱女母親報案，女兒在租屋處浴室內燒炭自殺身亡，朱女仰躺在臥室地板，身旁有木炭、膠帶與噴燈，浴室門窗都用膠帶封閉。

朱女房內也留有4封遺書，分別給家人與朋友，內容表達內疚，自責不該找男友去海邊，還表示自己很累很痛，因此選擇自殺，也向母親道歉。

吳東樺與朱若穎約半年前一起在冬山租房，交往近2年，一同在鐵板燒餐廳打工，租屋處對面早餐店老闆年指出，2人感情相當不錯，常同進同出，開同一台車一起上班，自從男友走了之後，朱還會來拿早餐，明顯看得出悲傷情緒。

朱女母親今到羅東壽園處理女兒的喪事，她受訪時指出，事發後會與朱女阿姨輪流到租屋處陪伴女兒，平常女兒沒有透露自殺的念頭，這幾天都沒有上班，因吳東樺下週一火化，朱每天都會到壽園折元寶，傳達對男友的思念，這幾天朱吃飯開始正常，講話也有說有笑，還說要買機車，方便日後上班，她因此沒有戒心。

朱母說，沒想到，前晚朱女說要在租屋處寫卡片並製作影片紀念吳東樺，不希望有打擾，她想說這幾天女兒情緒好轉，應該沒事，就沒有陪伴，沒想到上午就發生憾事；至於是否讓兩人冥婚，朱母說，先專心辦好喪事，現階段還未考慮。

事發後，朱女將自己與吳男的臉書照片，換成合照，並於事發後隔一天，還在臉書發文指出，「寶貝我有空就拿你的手機滑滑臉書和IG，看看大家發著你的照片懷念你，在偷偷的儲存我沒有的照片，我還是不能接受，偶爾還是大哭一下，沒事就跟你說說話，我好想你，你來看看我，你有什麼話要說自己跟我說，我不要聽別人說你要我好好過，你沒來都不算數知道嗎！我愛你，我的寶貝，我的英雄。」傳達對男友的思念。

朱女自殺後，許多網友也湧入臉書留言，直呼「太傻了！天啊！」，也有人祝福兩人，「在天上好好過，一路好走。」

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