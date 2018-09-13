9/13 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月13日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：14、21、24、29、31、32，第二區：05。
38樂合彩：14、21、24、29、31、32。
雙贏彩：01、02、03、05、08、11、12、15、16、17、18、24。
今彩539：01、09、21、25、35。
39樂合彩：01、09、21、25、35。
3星彩：175。
4星彩：4957。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月13日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：14、21、24、29、31、32，第二區：05。
38樂合彩：14、21、24、29、31、32。
雙贏彩：01、02、03、05、08、11、12、15、16、17、18、24。
今彩539：01、09、21、25、35。
39樂合彩：01、09、21、25、35。
3星彩：175。
4星彩：4957。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」