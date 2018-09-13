9/13 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2018-09-13 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月13日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：14、21、24、29、31、32，第二區：05。

38樂合彩：14、21、24、29、31、32。

雙贏彩：01、02、03、05、08、11、12、15、16、17、18、24。

今彩539：01、09、21、25、35。

39樂合彩：01、09、21、25、35。

3星彩：175。

4星彩：4957。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

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  • 3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

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  • 4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

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