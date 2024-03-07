縱火害死母妹等8人 逆子辯不知這麼嚴重 警怒批：說什麼肖話！

新竹男子陳彥翔（綠衣）涉買汽油縱火害死母親、妹妹、妻子、子女、大嫂等8名親人，高院今勘驗案發不久的影片，陳竟向員警表示「不知道縱火這麼嚴重！」，員警怒批「說什麼肖話」。庭後，陳男被還押。（記者楊國文攝）

2024/03/07 20:26

〔記者楊國文／台北報導〕新竹市正義輪胎行前年發生二兒子陳彥翔與父母爭吵，竟購買汽油縱火，奪走母親、妹妹、妻子、3子女、大嫂、姪女共8條人命，一審重判死刑，高等法院因陳男辯護律師主張陳符合自首規定，今開庭勘驗陳男縱火後員警到場的密錄器影片，影片中，陳表情疑似哭泣，承認因為吵架而縱火，但辯稱「我不知道縱火會這麼嚴重」、「趕快救我老婆和小孩」，遭員警斥責「說什麼肖話」；被害人、陳男大嫂的母親和律師當庭稱，警方因家人報警早已知悉是陳男縱火，怒批陳男是「蓄意殺人」，應判死。

高等法院今天下午第2度開庭，提訊陳彥翔、傳喚陳的父親、哥哥、多位被害人出庭。

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由於陳男律師主張陳男符合自首，但一審不採信，仍判陳男死刑，向高院聲請勘驗案發時影片獲准，勘驗重點在釐清陳男自首是否出於真意。

高院當庭播放前年6月15日晚上10時10分起，員警在陳男縱火後到場的密錄器影片，陳男疑似哭泣叫喊「拜託，趕快救我老婆和小孩」、「我放的火」，員警質問「為什麼要縱火」，陳男稱「因為吵架，吵很多次了」，並表示「我不知道縱火會這麼嚴重」，員警看著輪胎行大火，斥責陳男說「什麼叫你不知道？說什麼肖話」。

多位被害人對勘驗結果表示沒意見，死者陳男大嫂的母親當庭批評陳男「胡說八道」，陳男先購買汽油打算縱火，且明知屋內有無逃生能力的家人和小孩，仍潑灑汽油縱火，根本是蓄意殺人，如果有悔意，不應該只是站在旁邊看，律師補充說，家人早在陳男縱火後即打110報案，警方早已知道是陳男縱火，質疑陳男律師聲請勘驗影片是在拖延訴訟。

庭訊尾聲，高院考量陳男羈押期即將於3月25日屆滿，召開臨時延押庭，詢問陳男和律師對於延押有無意見，陳男均表示沒意見，高檢署主張陳男有羈押必要，應該延押2月。高院將以書面裁定。

檢警調查，32歲的陳彥翔因積欠債務經濟狀況不佳，與同住父母經常因家務發生爭執，前年6月15日晚上9時40分，陳男因故與父母發生激烈爭執，陳男負氣離家，出門購買4桶共20公升的汽油後返家。

陳男返家後又與父親激烈爭吵，隨即將汽油往頂高機工作區及門口機車潑灑。陳母和陳妻發覺店內四周均遭潑灑汽油，趕緊報警。

陳男知悉報警後大怒，以打火機引燃衛生紙，並朝已潑灑汽油的頂高機、機車方向丟擲，火勢迅速引燃，機車也發生爆炸。

陳母和陳妻見狀，為搶救家中幼子，急忙奔上樓，但因火勢猛烈，導致在房內的陳母、陳妹、陳妻和3、6、7歲的3名兒女，及大嫂、姪女（1歲）等8人葬身火窟。警方獲報趕抵輪胎行，將陳男以放火罪準現行犯逮捕。一審判他死刑、褫奪公權終身。

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