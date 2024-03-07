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總統府側門欄杆尖刺「一折就彎」 男遭送辦獲判不罰

王姓男子去年步行經過總統府博愛路西大門側時，徒手折了一下總統府側欄杆上的尖刺，不料鐵質的尖刺竟一折就彎掉，警分局將他依社維法移送法院裁處；台北地院法官審理後裁定不罰。圖為總統府。（資料照）

王姓男子去年步行經過總統府博愛路西大門側時，徒手折了一下總統府側欄杆上的尖刺，不料鐵質的尖刺竟一折就彎掉，警分局將他依社維法移送法院裁處；台北地院法官審理後裁定不罰。圖為總統府。（資料照）

2024/03/07 21:44

〔記者張文川／台北報導〕王姓男子去年12月晚間步行經過總統府博愛路西大門側時，徒手折了一下總統府側欄杆上的尖刺，不料鐵質的尖刺竟一折就彎掉，中正一警分局將他依社會秩序維護法之「藉端滋擾公共場所」移送法院裁處；台北地院法官審理後，認定王男沒有滋擾的本意，警方舉證不足，裁定不罰。

中正一分局移送指出，王男於去年12月28日晚間7時40分許，在中正區博愛路（總統府西大門側）徒手折彎總統府西大門側欄杆上的尖刺，以此方式藉特定事端擴大發揮，踰越合理範圍，警方受理報案後，認為王男違反社維法之藉端滋擾公共場所之行為，移送北院裁處。

王男於警詢時供稱：「覺得總統府欄杆上尖刺很漂亮，我就用手去折，就彎掉了」，他是用徒手折彎，沒有使用工具，「尖刺很漂亮，想說尖刺應該很強壯，應該是折不斷，沒想到我只是徒手就折彎了」。

法官認為，所謂「藉端滋擾」，應是指行為人有滋擾場所的本意，而以言語、行動等方式，藉特定事端擴大發揮，踰越「該事端」在一般社會大眾觀念中所容許的合理範圍，而擾及該場所的安寧秩序，以致難以維持或回復。

法官調查，警方雖認為王男行為違反社維法第68條第2款，並提出現場監視器畫面照片等資料為證，但依據王男供述，可見王男並沒有滋擾公共場所的本意，不符社維法要件，依警方卷證資料，也沒有證據足以證明王男有滋擾行為與故意，不構成滋擾，故裁定不罰。可抗告。

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