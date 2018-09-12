醉有應得！小黃運將酒駕連撞機車、公車 逃入山區死巷被逮

邱姓計程車司機在中和南勢角一帶酒駕，先後撞上機車騎士、公車，未料逃入山區死巷被逮。（記者吳仁捷翻攝）

2018-09-12 23:08

〔記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕新北市邱姓計程車司機酒後仍繼續開車，先撞上停等紅燈的謝姓男子機車，肇事逃逸時再撞上一輛公車車尾，邱嫌畏罪繼續開上山，竄入產業道路後卻開入死巷，還一度打滑，被追上的警方逮獲，一身酒氣的邱嫌酒測數達0.70MG/L，吃上公共危險官司，恐怕短時間不能再開計程車。

中和警方調查，這起肇逃事故發生在今天下午5點左右，54歲邱姓靠行司機駕駛休旅車款的計程車，在興南、和平路口撞上停等紅燈的62歲謝姓騎士，謝男遭撞彈後，幸運地沒遭計程車輾過，但其餘駕駛都看見肇逃過程報警。

肇事的邱嫌心虛，不但沒下車查看，還加速逃逸，開往山區客運總站附近，又撞上丁姓男子駕駛的公車車尾，撞毀車尾燈與車體，隨即竄入山路，但開沒100公尺就開入道路末端，計程車開入沒加封水泥地泥土邊坡後打滑，不久警員就趕到。

警員質問邱嫌為何肇事逃逸？邱嫌辯稱，他排班時跟朋友喝了幾杯，因打瞌睡先在路口撞到機車，他擔心遭吊銷營業登記，情急下肇逃，想開到山上避風頭，又撞上公車；警方陸續對機車騎士、公車司機偵訊，依公共危險、業務過失傷害等罪嫌，將邱嫌移送法辦。

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