遏制酒駕出奇招 法務部擬車上安裝「安全感知系統」

DADSS具有呼吸與觸碰感知酒測系統。（圖取自YouTube）

2018-09-12 00:00

〔記者吳政峰／台北報導〕酒駕累犯居高不下，法務部重新審思酒駕政策，日前發想，希望引進美國的「酒駕安全感知系統（Driver Alcohol Detection System for Safety）」，裝設在獲得緩起訴或緩刑的駕駛車上，讓他們開車前要先酒測，確定沒超標後才能啟動車子，遂行「酒後不駕車」的目標。

DADSS為一種防酒駕系統，由兩個酒測感知器為主體，一個裝在方向盤上，感應駕駛吐氣（BREATH-BASED）的酒精濃度，另一個裝在引擎啟動鈕上，透過接觸（TOUCH-BASED）偵測酒精濃度，只要其中一個的酒測值超標，車輛即無法發動。

法務部的初步構想為，在不修法的狀況下，善用「刑法」74條緩刑與「刑事訴訟法」253-2條緩起訴的條件「預防再犯所為之必要命令」，要求酒駕累犯者必須在車上裝設DADSS，才能獲得緩刑或緩起訴；至於裝設的費用，目前希望透過企業募款而得。

不過，該法條當時並不是為此設計，是否會被外界質疑擴大解釋？法務部認為不無可能，但強調構想還在雛型階段，屆時如果真的要修法，還是會聽取各界意見。

我國的酒駕刑度從1年提高到2年，進出監獄的酒駕犯仍多如過江之鯽，近十年共有7萬6506人因此入監，僅次於毒品犯，其中再犯比例高達7成，顯示加重刑責並無法遏止歪風，目前最驚人的是基隆一名周姓油漆工，17年內被抓了19次酒駕，高雄一名吳姓男子不惶多讓，17年內酒駕15次。

監獄裡則有高達7成的酒駕累犯，法務部內部日前討論此事，認為刑罰懲戒為後端的作為，前端的預防才能有效避免肇事，如能引進DADSS，或可大幅降低酒駕再犯。

13年前，人在美國留學的檢察官、現任檢察司副司長黃謀信就曾撰文提及此制度，指美國實施一段時間，成效頗佳，但我國遲未實施，如今檢察體系首度倡議，是否會被接受，值得觀察。