「喜歡聽女子尖叫」…變態男襲臀摸下體 刀抵脖爽聽呼救

2018-09-11 21:28

〔記者陳慰慈／新北報導〕「啊～救命啊！」19歲柯姓緬甸華僑（在押）深夜在住處附近連續性騷擾兩名女子，對女子襲臀、摸下體，還尾隨另一名女子回家，再亮刀抵住女子脖子，柯男供稱「討厭女生，喜歡聽女子尖叫聲」，才會犯案，新北地檢署今依涉犯恐嚇、性騷擾罪將柯男起訴。

今年5月24日凌晨，柯男見呂姓女子獨自一人，竟尾隨呂女返家，在樓梯口以手摀住呂女嘴巴，再持刀靠近呂女臉部，抵住呂女脖子，見呂女露出驚恐表情，試圖呼叫求助後，柯男才心滿意足離開。

今年6月7日晚間11點左右，柯男在住處附近閒晃，見一名女子獨行，先從背後伸手摸了女子臀部，逃離後又再折返，撫摸其大腿內側；相隔不到30分鐘，柯男又發現另名獨行女子，奔跑超越女子後，突又再折回撫摸女子下體，女子反應不及，嚇得驚聲尖叫，受害3名女子案發後隨即報案，警方循線將柯男逮捕。

出庭時，柯男說，討厭女生，只要心情不好，就想聽女子尖叫聲，看她們顯露出害怕的樣子，「我天天心情都不好，尤其是夜晚」，指稱自己有看病吃藥，但覺得沒效果，並未按時領藥，

據了解，柯男年少時就曾對女子性騷擾，柯父一怒之下叫兒子回緬甸，待兒子變乖後才又將兒子接回台灣，柯父表示，老婆管教嚴格，兒子從小被老婆打到大，加上覺得夫妻都偏愛妹妹，才會討厭女生。