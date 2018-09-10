要幹大的給老母看 退役少校搶銀行吃癟被逮

嫌犯沈錫輝遭警方移送法辦。（記者徐聖倫攝）

2018-09-10 13:42

〔記者徐聖倫／新北報導〕要幹就幹大的！60歲男子沈錫輝為海軍退役少校，上週沈嫌持西瓜刀至新北市中和區連城路永豐銀行搶劫，行員按警鈴嘎然大響，沈嫌匆促落跑，警方循線追緝3日，發現沈嫌流連各縣市三溫暖，最後警方在北市將沈嫌逮捕。沈嫌向警說，因為財產分配不均，所以他要「幹大的」給老母看，以表不滿。

警方調查，沈嫌與家人關係一直不睦，與家人講話時總針鋒相對，婚姻也是以離婚收場。沈父去世後，沈母便開始著手分家產，而沈嫌不滿胞弟分得較豐厚，他氣得回家與家人大吵一架，撂話「我要幹票大的給妳看！」

沈嫌於本月6日至土城住家附近百貨賣場購置西瓜刀，接著騎機車前往連城路永豐銀行亮刀搶劫，一聞警鈴大作，一毛錢也來不及搶便腳底抹油，立即返回土城住處換汽車逃逸。警方發現他的蹤跡遍布北台灣，包含新竹、桃園、宜蘭等地，均找當地的三溫暖落腳。

警方循嫌鎖定沈嫌行蹤，最終在北市松山區某三溫暖堵到沈嫌，最終將其逮捕歸案。警方說沈嫌狡猾，看準三溫暖不須登記又可過夜，遂找三溫暖當躲藏點。沈嫌於偵訊時表示，因為母親把家產都給了胞弟，所以故意惹麻煩給母親難看。訊後，警方依強盜罪嫌將沈嫌移送法辦。